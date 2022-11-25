Оттенки шампанского и драматичный «Кошачий взгляд»: смелый макияж глаз в стиле металлик для сезона праздничных мероприятий

На праздничное мероприятие нужно правильно подобрать макияж, чтобы выглядеть восхительно. Праздники являются просто идеальным временем, чтобы блистать и сиять и при этом быть в моде.

В этом году стоит вытянуть из косметички металлические тени и многие другие блестящие продукты. Сейчас приветствуется фантазийная подводка, различные камни и яркие тени.

Вот несколько модных и стильных трендов в макияже, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выглядеть просто восхитительно.

Двойная подводка

Чтобы выглядеть просто восхитительно, стоит отказаться от теней и слишком сложного мейка. Можно всего лишь накрасить ресницы тушью и нарисовать линию черной подводкой.

Сверху добавить еще одну линию при помощи серебристой подводки. Это позволит придать своей внешности особый драматический эффект.

Смелые дизайнерские решения

Сочетание макияжа с платьем является очень хорошей идеей для праздничного сезона. Этот стилистический прием точно не стоит пропустить.

Хорошо смотрится мягкий коричневый дымчатый макияж глаз с золотистым металлическим блеском, нанесенным в центр века. Это позволит добавить особый эффект.

Мерцающие тени

Это просто идеальное решение для всех поклонниц полноцветных.теней. Отлично смотрится дымчатый макияж в розовых тонах.

Чтобы выглядеть просто фантастически, стоит добавить немного металлического блеска при помощи кисти с закругленным кончиком. Однако, изначально нужно нанести праймер, чтобы пигмент держался намного дольше.

Симметричная подводка

Очень красиво смотрится серебристая подводка с красным кончиком. Она идет симметрично черной линии идущей прямо по линии роста ресниц.

Такой макияж позволяет добавить образу особый гламур и притягательность.

Оттенки шампанского

Сочетание золотистого и черного выглядит просто фантастически и достаточно ярко и стильно. Такой макияж просто идеально подходит для новогоднего торжества.

Тени цвета шампанского покрывают все веко, а жирно нанасенная линия подводки усиливает этот эффект. Матовые тени помогают сделать образ более свежим и привлекательным.

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Минималистичный макияж

Если предпочитаете простой образ, который не отнимет слишком много времени, то стоит вдохновиться этим минималистичным мейком.

Простая металлическая красная подводка для глаз выглядит красиво и ярко сама по себе без дополнительного нанесения теней.

Фантазийный макияж с аппликациями

Отлично смотрится мейк с металлическими бронзовыми тенями. На скулы стоит нанести румяна и все это дополнить несколькими красивыми и блестящими камешками.

Драматичный кошачий глаз

Это просто идеальное решение для праздничного вечера, которое выглядит просто превосходно.

Для этого нужно нанести толстую линию при помощи подводки металлик, а затем приклеить накладные ресницы. Это поможет придать образу нотку драматизма.