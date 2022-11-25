Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Ройзмана и Новикова
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Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и адвоката Илью Новикова, сообщили в ведомстве.
В список также попал координатор движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин, который в октябре этого года был исключен из реестра СМИ-иноагентов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен в реестр из-за высказываний в Telegram-канале и иностранных СМИ.
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