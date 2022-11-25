«Обезглавливание» коммунальщиками скульптуры орла в Петербурге приняли за вандализм

В Санкт-Петербурге «обезглавили» скульптуру орла в историческом доме; сообщалось, что правоохранители разыскивают вандала, но голова скульптуры нашлась у коммунальщиков, пишут местные СМИ.

Как пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «полиция Петербурга разыскивает вандала, повредившего скульптуру орла в историческом доме на улице Куйбышева». Отмечается, что речь идет о доходном доме Буксгевдена – объекте культурного наследия. Обломков на месте происшествия не было. По информации издания, рассматривается возможность открытия уголовного дела.

Однако, как выяснили в 78.ru, «обезглавили» скульптуру коммунальщики, сейчас голова находится в ЖКС №1 Петроградского района. Там пояснили, что больше года назад элемент скульптуры сочли неустойчивым – коммунальщики опасались, что голова орла отколется при сильном ветре. Чтобы не допустить этого, ее демонтировали.

Скульптуру собираются восстановить в ходе капитального ремонта фасада. Когда он начнется, голову передадут подрядчику для реставрации. Две недели назад в ЖКС «проявили инициативу» и обратились в реставрационную мастерскую, чтобы узнать, могут ли там выполнить соответствующие работы со скульптурой, пишет издание. Ответа пока не получили. Уточняется, что в ближайшее время ремонт фасада не планируется.

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