Кириенко и Сальдо вручили государственные награды участвовавшему в эвакуации жителей Херсона экипажу катера «Арарат»
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили государственные награды членам экипажа речного катера «Арарат», сообщила пресс-служба кабмина региона.
Экипаж катера помогал проводить эвакуацию жителей Херсона на левый берег Днепра. Как сообщается в Telegram администрации Херсонской области, капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждены орденами Мужества, матрос Роман Уваров – медалью «За спасение погибавших». Кроме того, орден Мужества получил глава отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Напомним, в ноябре глава Российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа речного катера «Арарат», помогавшего вывезти из Херсона несколько тысяч человек. В четверг СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
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