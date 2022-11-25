 

Кириенко и Сальдо вручили государственные награды участвовавшему в эвакуации жителей Херсона экипажу катера «Арарат»

25.11.2022, 22:15, Новости дня
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили государственные награды членам экипажа речного катера «Арарат», сообщила пресс-служба кабмина региона.

Экипаж катера помогал проводить эвакуацию жителей Херсона на левый берег Днепра. Как сообщается в Telegram администрации Херсонской области, капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждены орденами Мужества, матрос Роман Уваров – медалью «За спасение погибавших». Кроме того, орден Мужества получил глава отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Напомним, в ноябре глава Российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа речного катера «Арарат», помогавшего вывезти из Херсона несколько тысяч человек. В четверг СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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