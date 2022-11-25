 

Как выбрать искуственную елку на Новый год 2023

25.11.2022, 21:40, Разное
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ОСН рекомендует выбирать изделие российского или европейского производства с прочным несущим каркасом. Искусственная елка должна легко собираться. Как минимум, процесс не должен доставлять вам неудобств. Не забудьте найти на упаковке отметку о наличии сертификата пожарной безопасности.

Кроме того, важно проверить дерево на прочность. Иначе искусственная елка может развалиться еще до наступления Нового года. RT отмечает, что для этого можно слегка подергать короткие иголки. Если в руке их не останется — это хороший знак.

В преддверии Нового года 2023 в торговых точках ожидается большой выбор праздничных товаров, поэтому не торопитесь покупать первый попавшийся вариант. Обращайте внимание на цены и помните: иногда лучше переплатить, чем жалеть о покупке, но дорого — это не значит качественно.

Искусственная елка, новогодние подарки и прочая торжественная атрибутика требуют затрат, но в ряде случаев можно хорошо сэкономить. “Радио 1” передает, что российские блогеры готовят видеоролики про Новый год 2023 с полезными для бюджета советами. Их можно будет увидеть на платформе Youtube со 2 по 23 декабря.


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