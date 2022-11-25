 

Hill – Маск объявил о предстоящей «всеобщей амнистии» заблокированных Twitter-аккаунтов

25.11.2022, 21:38, Разное
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Глава Twitter Илон Маск заявил о начинающейся на следующей неделе «всеобщей амнистии» аккаунтов, заблокированных соцсетью, пишет The Hill. Это объявление он сделал по результатам проведённого на платформе опроса, в рамках которого эту инициативу поддержали почти три четвёртых пользователей.


AP

Глава соцсети Twitter Илон Маск заявил, что «всеобщая амнистия» для заблокированных пользователей Twitter начнётся на следующей неделе, пишет The Hill.

Это заявление он сделал по результатам опроса о том, должна ли платформа принять меры по восстановлению пострадавших учётных записей.

«Должен ли Twitter провести всеобщую амнистию заблокированных аккаунтов при условии, что те не нарушили закон и не занимались вопиющим спамом?» — спросил Маск в своём опросе.

По состоянию на полдень четверга в опросе приняли участие чуть более 3 миллионов пользователей, и чуть менее трёх четвертей проголосовали за амнистию.

«Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск, используя латинскую фразу, означающую «Глас народа — глас Божий».

Маск уже восстановил аккаунт бывшего президента Дональда Трампа, который был заблокирован на платформе после произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия.

Аккаунт Трампа был восстановлен также после того, как Маск провёл опрос, в котором тоже использовалась фраза Vox Populi, Vox Dei. Однако бывший глава Белого дома заявил, что не планирует возвращаться на платформу.


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