Das Erste – немецкие партии жёстко раскритиковали климатических активистов, заблокировавших работу берлинского аэропорта

Все немецкие партии, включая зелёных, осудили действия активистов «Последнего поколения», заблокировавших работу берлинского аэропорта, пишет Das Erste. Политики отметили, что такие действия совершенно неприемлемы и незаконны, а потому активисты должны ответить по всей строгости закона.



AP

Все немецкие политические партии раскритиковали действия активистов климатического движения «Последнее поколение», заблокировавших работу берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет Das Erste. Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер написала у себя в Twitter, что подобные акции «абсолютно неприемлемы».

Издание напоминает, что в минувший четверг две группы активистов «Последнего поколения» пробрались на территорию аэропорта Берлин-Бранденбург и приклеили себя к взлётно-посадочной полосе. В результате работа аэропорта была прервана на 90 минут: 15 прибывающих рейсов пришлось перенаправить в другие города, а ещё несколько самолётов были вынуждены какое-то время кружить над аэропортом. Всего из-за действий активистов пострадало около 3 тыс. пассажиров.

В результате активисты были задержаны полицией, пишет Das Erste. Им вменяется в вину опасное поведение, незаконное проникновение на объект и материальный ущерб.

Поведение активистов раскритиковала даже партия зелёных: исполняющий обязанности главы фракции Константин фон Нотц назвал акцию «контрпродуктивной, бесцеремонной и потенциально опасной». Представитель партии ХСС Андреа Линдхольц отметила, что аэропорты не могут использоваться в качестве площадки для политических акций, а генсек партии ХДС Марио Чайя призвал применить соответствующие правовые инструменты для предотвращения подобных инцидентов.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла подчеркнул, что в данной ситуации приоритетом должна стать защита объектов критической инфраструктуры. Генеральный секретарь «Свободных демократов» Биджан Джир-Сарай, в свою очередь, назвал акции «Последнего поколения» абсолютно незаконными: он также заявил, что активисты должны ответить по всей строгости закона.