 

Das Erste – немецкие партии жёстко раскритиковали климатических активистов, заблокировавших работу берлинского аэропорта

25.11.2022, 21:38, Разное
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Все немецкие партии, включая зелёных, осудили действия активистов «Последнего поколения», заблокировавших работу берлинского аэропорта, пишет Das Erste. Политики отметили, что такие действия совершенно неприемлемы и незаконны, а потому активисты должны ответить по всей строгости закона.


AP

Все немецкие политические партии раскритиковали действия активистов климатического движения «Последнее поколение», заблокировавших работу берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет Das Erste. Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер написала у себя в Twitter, что подобные акции «абсолютно неприемлемы».

Издание напоминает, что в минувший четверг две группы активистов «Последнего поколения» пробрались на территорию аэропорта Берлин-Бранденбург и приклеили себя к взлётно-посадочной полосе. В результате работа аэропорта была прервана на 90 минут: 15 прибывающих рейсов пришлось перенаправить в другие города, а ещё несколько самолётов были вынуждены какое-то время кружить над аэропортом. Всего из-за действий активистов пострадало около 3 тыс. пассажиров.

В результате активисты были задержаны полицией, пишет Das Erste. Им вменяется в вину опасное поведение, незаконное проникновение на объект и материальный ущерб.
Поведение активистов раскритиковала даже партия зелёных: исполняющий обязанности главы фракции Константин фон Нотц назвал акцию «контрпродуктивной, бесцеремонной и потенциально опасной». Представитель партии ХСС Андреа Линдхольц отметила, что аэропорты не могут использоваться в качестве площадки для политических акций, а генсек партии ХДС Марио Чайя призвал применить соответствующие правовые инструменты для предотвращения подобных инцидентов.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла подчеркнул, что в данной ситуации приоритетом должна стать защита объектов критической инфраструктуры. Генеральный секретарь «Свободных демократов» Биджан Джир-Сарай, в свою очередь, назвал акции «Последнего поколения» абсолютно незаконными: он также заявил, что активисты должны ответить по всей строгости закона. 


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