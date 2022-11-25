Мнение: Иудушка

Пристяжной политолог Путина Сергей Марков у себя в канале не устает выдавать такие сентенции:

«Я глубоко сочувствую жителям Харькова, Одессы, Николаева, Днепра, Запорожья, которые много дней имеют перебои в электричестве».

«Наше глубокое сочувствие тем, кто на Украине остается постепенно без света, воды, интернета и вообще без цивилизации».

«В Киеве очень плохая гуманитарная ситуация. Многочасовые очереди за водой. В магазинах раскупают хлеб на сухари. Но никакого бунта не будет, потому что на Украине диктатура»

«Мэр Киева рекомендует киевлянам уезжать в деревни. Из-за проблем с электричеством и водой и продовольствием. Я бы рекомендовал киевлянам уезжать в деревни в России. А можно и в города в России».

Видимо, он считает, что это такой смешной троллинг. А может, он и вправду настолько оборзел, что считает себя вправе «выражать сочувствие». В любом случае – ничего более омерзительного, чем это «глубокое сочувствие», я в соцсетях не видел. Даже откровенные людоеды и питекантропы, типа всяких марданов и прилепиных, смотрятся менее гнусно.

Такой «иудушка головлев». В города России он рекомендует уезжать. Скотина.