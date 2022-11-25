В артистки пошла – Личное мнение

Настюха Ивлеева, сыгравшая не себя в сериале, ошеломлена резонансом. Настолько в шоке от своего актёрского таланта, который, как ей кажется, вызвал резонанс, что нацелена продолжать поход в артистки.



Фото: Соцсети

«Актерская игра для меня совершенно новое детище. И поскольку я играю не себя саму, а персонажа, другого человека, приходилось вживаться, нащупывать какие-то приемы, которые мне помогут воплотить замысел в жизнь.

Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — объявило не очень юное дарование.

То есть, она не знает, какие ещё формы примет её талант.

У многих от такого самомнения, наверное, отвисла челюсть. Вот ведь сыграла так сыграла! Да не саму себя, а персонажа!

Ну, всё — теперь путь только в артистки. А потом, понимаешь, можно замахнуться и стать режиссёркой. Неужели одарённого Кисломолочного не переплюнет? Да легко!

Из неизвестности — в блогерки. Из блогерок — в артистки. Головокружительная карьера чуть простоватой тётки.

Это вам там нужно учиться в ГИТИСах. А Настюха — талант врождённый. Одарила не на шутку природа девку.

И не просто наложила с горкой таланта — Ивлеева трудится, вживается в роль. Был бы жив Станиславский — заплакал был. Потому что Настя — как она там говорит? — нащупала какие-то приёмы, помогающие воплотить замысел в жизнь.

Несмотря на то, что не могу заставить себя не смеяться, по-хорошему завидую Насте — её космической самооценке.

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