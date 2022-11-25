 

“На глазу образуется ссадина”: глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте

25.11.2022, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Светская львица Ольга Бузова регулярно проходит медицинские обследования, косметолог ставит ей витаминные капельницы, да и в целом знаменитость себя бережет. Однако деликатная проблема в виде близорукости мешает ей наслаждаться жизнью полноценно.

Сделать коррекцию зрения артистка не может из-за противопоказаний. Дома она носит очки, а для выходов в свет использует контактные линзы. Казалось бы, бояться нечего, но офтальмолог Эльвира Сюняева бьет тревогу: неправильное использование этого оптического девайса может навредить человеку.

Различные виды конъюктивитов, синдром “сухого глаза”, отек оболочки глазного яблока — все это обычно возникает вследствие неправильной эксплуатации контактных линз. Пока Ольга Бузова держится молодцом, но все может изменить глупая ошибка, от которой никто не застрахован.

Если случайно травмировать роговицу, может возникнуть эрозия — “отделение верхнего ее слоя, когда на глазу образуется ссадина”. Царьград отмечает, что это вероятно, если к линзе пристанет инородное тело в процессе ее установки в глаз.

Порой даже незначительные заболевания приводят к осложнениям вплоть до слепоты. А это значит, что Ольга Бузова играет с огнем каждый раз, когда берет в руки оптические изделия. Нюансов относительно использования линз предостаточно: срок хранения, стерильность, реакция организма на раствор и многое другое.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.22 / «Камчатка наша»: активисты «Отрядов Буша» нарисовали карту территориального расширения США

17.06.22 / Мнение: Направления полетов частных самолетов из России. До и после начала СВО

25.07.22 / Пентагон официально открывает отделение по расследованию НЛО

20.06.21 / Индийская музыка и рэп? Звездные певцы Бадшах и Ааста Гилл с новым видеоклипом, набравшим 49 миллионов просмотров за 3 дня

23.11.22 / От залысин страдают не только мужчины: как отрастить волосы женщине с помощью домашних ингредиентов

06.05.21 / Российские торрент-трекеры обязали раздавать патриотическое кино

06.04.22 / Петербургские заводы оформят в свой штат потерявших зарплату футболистов «Зенита»

30.10.22 / Жуткая красота – Личное мнение

10.03.22 / «Откатали пальцы, залезли в телефон»

26.11.21 / Мнение: Нужен ли государству простой народ?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика