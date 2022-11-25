В борьбе с Виктором Орбаном Еврокомиссия подумывает пойти на беспрецедентные меры

Еврокомиссия планирует заморозить многомиллиардные выплаты Венгрии, пишет Dagens Nyheter. На такой беспрецедентный шаг Евросоюз готов пойти в условиях обострения отношений с премьер-министром страны Виктором Орбаном. По мнению еврочиновников, Будапешт прилагает недостаточно усилий для единства Европы по целому ряду вопросов.



AP

Еврокомиссия планирует заморозить многомиллиардные выплаты Венгрии. Как отмечается, Комиссия ЕС впервые предприняла такие решительные действия против государства-члена. Причиной такого решения, среди прочего, издание называет недостаточные усилия венгерского правительства по борьбе с коррупцией и недостатки в судебной системе. В условиях обостряющегося противостояния между Евросоюзом и Венгрией премьер-министр Виктор Орбан блокирует совместные решения ЕС по Украине, корпоративному налогообложению, антироссийским санкциям и вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, пишет Dagens Nyheter.

Европейская комиссия предложила заморозить Венгрии средства в объёме €7,5 миллиардов региональной поддержки за 2021—2027 года по причине проблем с коррупцией, например, в сфере государственных закупок и в том, что судебная власть не является независимой. Страна начала менять своё законодательство, но Еврокомиссии этого недостаточно. В преддверии встречи министров финансов стран ЕС 6 декабря комиссия намерена предложить удержать деньги. Министры ЕС недавно расспрашивали Венгрию о принципах верховенства закона. Шведский министр по делам ЕС Джессика Русвалль считает, что идёт движение в правильном направлении, однако она разочарована тем, что правительство Орбана не хочет пересматривать конституцию, чтобы гарантировать независимость судов, пишет Dagens Nyheter.

Во время пандемии страны ЕС решили создать общий фонд финансового восстановления для поддержки своих экономик, и 26 стран утвердили эти планы. Венгрия — единственная страна, которая до сих пор не утвердила свой план. Чтобы пойти навстречу стране, Комиссия ЕС хочет, чтобы министры одобрили план на встрече 6 декабря. Однако Еврокомиссия установила 27 требований, которые Венгрия должна выполнить, прежде чем деньги будут выплачены. Требования частично такие же, как и для региональной помощи, например, наличие независимой судебной системы. Причина, по которой комиссия хочет одобрить план Венгрии, заключается в том, что крайний срок истекает в конце года. Если план не будет одобрен до этого времени, деньги Венгрии будут заморожены. На карту поставлено €5,8 млрд. Комиссия хочет разблокировать деньги, но заблокировать платежи. Таким образом, суммарно Венгрия рискует остаться без €13,3 млрд, что соответствует примерно 9% ВВП страны за 2021 год, пишет Dagens Nyheter.

Венгрия не ратифицировала заявку Швеции и Финляндии в НАТО. Осенью правящая партия «Фидес» сняла ратификацию с повестки дня парламента. В четверг было объявлено, что голосование будет перенесено на следующий год. Министра по делам ЕС Джессику Русвалль недавно спросили, как процесс вступления в НАТО влияет на отношение Швеции к Венгрии. «Это совершенно разные процессы, которые, я думаю, не стоит смешивать», — ответила она. С другой стороны, член Европарламента от «Шведских демократов» Чарли Ваймерс установил связь. «Как сторонник членства Швеции в НАТО я принимаю к сведению и взвешиваю всю оценку этого вопроса», — заявил он изданию Dagens Nyheter.

В дополнение к военной поддержке Украины Европейская комиссия предложила, чтобы в следующем году ЕС выделил €18 млрд: в виде льготных кредитов, предназначенных для помощи украинскому государству, выплачивать зарплаты и пенсии, содержать больницы и школы. Пакет будет финансироваться Евросоюзом за счёт совместных кредитов. Министры финансов ЕС должны одобрить пакет поддержки 6 декабря. Это решение ЕС также принимается единогласно, однако Венгрия стала единственной страной, заявившей, что она против выделения финансовой помощи Украине, отмечает Dagens Nyheter.

После многолетних переговоров самые богатые страны мира в прошлом году договорились ввести общую минимальную ставку корпоративного налогообложения в размере 15%, и это считается историческим событием. Соглашение подписали более 130 стран, на которые в совокупности приходится 90% мирового ВВП. В Евросоюзе международное соглашение реализовано в законодательстве ЕС. Тем не менее в налоговом законодательстве каждая страна имеет право вето. На сегодняшний день Венгрия является единственным государством — членом ЕС, наложившим вето. Налоговое урегулирование особенно важно для Франции, которая его продвигала. Репутация Евросоюза как заслуживающей доверия стороны в глобальных переговорах также находится под угрозой, указывает Dagens Nyheter.

После начала украинского конфликта ЕС принял восемь пакетов санкций против РФ и сейчас обсуждается девятый пакет. Как отмечается, венгерское правительство несколько раз использовало право вето. Среди прочего, венгры сняли санкции с главы РПЦ патриарха Кирилла и противодействовали запрету на ввоз российского ядерного топлива. Венгрия была освобождена от эмбарго ЕС на российскую нефть после угроз наложения вето. Осенью Орбан объявил о проведении общенациональных консультаций по дальнейшим санкциям, пишет Dagens Nyheter.