Эксперт Юрий Шевчук рассказал о вреде «засолки» тротуаров в Петербурге

Использовать вредные реагенты и техническую соль для обработки дорог и тротуаров от наледи нужно рационально, считает председатель регионального отделения общественной экологической организации «Международный Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

«Антигололедные смеси годятся и необходимы для скоростных трасс, где [скорость движения транспорта] свыше 100 км/ч. На кольцевой дороге, допустим, и так далее. Там они действительно необходимы. Пешеходные зоны и тротуары достаточно просто песком обрабатывать. Не надо даже солью. Там, где газоны, тоже с обеих сторон лучше посыпать песком чистым без соли. В парках даже песка не нужно, лучше какую-нибудь золу использовать, потому что она еще и как удобрение годится потом. То есть, каждому месту должен соответствовать свой регламент посыпки», — сказал эксперт.

По его словам, коммунальщикам следует работать более качественно и оперативно. Однако, вряд ли это возможно с учетом дефицита коммунальщиков и техники у Смольного.

«Естественно, никому не нравится, когда бабушки ломают шейку бедра и умирают в больницах. Чтобы переломов не было, нужно тщательно подойти к уборке тротуаров. Это самое главное», — резюмировал эколог.

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