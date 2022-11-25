Независимая мать – Личное мнение

На днях Ксюндель выдала замечательную мысль, за которую хочу её похвалить.

Сначала, правда, пожаловалась, что отец одного ребёнка не платит ей алименты, а второй — ну, подкидывает немного.



С фильтриками, потому что хвалю. Фото: Соцсети

Подкидывает — Курбан, он хороший отец. А первый, как его там, со слов Бородиной вообще ничего не платит.

Вместо того, чтобы вопить и требовать, ходить по судам и плакать, Ксюндель совершенно верно заявила о независимости. О своей надежде, что её дети ни в чём не будут нуждаться.

Это — правильная позиция.

Да, отец ребёнка обязан нести ответственность. Но что делать, если он не делает этого? Не хочет или не может, забыл об обязанностях или просто у него денег нет — всё это матери совершенно неважно.

У неё есть дети. Дети ни в чём не должны нуждаться. И это — твоя зона ответственности, как матери.

Надеяться на алименты от бывшего мужа можно. Это прекрасно, когда мужчина после развода заботится о детях. Но рассчитывать нужно только на свои силы.

Не ныть, что денег мужик не платит. Самой зарабатывать.

Если бывший муж забыл о детях, то виноваты не они, а ты — это ведь ты такого нашла. И именно ты должна сделать всё, чтобы твои дети ни в чём не нуждались.

Бородина это понимает. Во всяком случае, на словах — говорит правильно. В этом плане она молодец. Финансовая независимость — это первое, к чему должна стремиться любая мать.

Согласны?

—