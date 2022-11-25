Божественная дискредитация

Как трансформировалась заповедь «Не убий» за века христианства.

Христианский дискурс. Немного теории

Десять заповедей (Декалог) — древнейший и самый авторитетный для авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама) свод базовых религиозно-этических норм. Как повествует библейская книга Исход, текст Десяти заповедей вождь еврейского народа Моисей получил от Бога на горе Синай, на каменных скрижалях. Это произошло на 50-й день после бегства еврейского народа из Египта — «из дома рабства».

«Не убий» в Декалоге стоит на 6-м месте, но Иисус Христос поставил эту заповедь на первое место (Матф. 19:18). И если заповедь, данная Моисею, указывала на результат преступления (греха), то Иисус обратил внимание на его причину: «Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Матф. 5:21-22).

Каноны православной церкви относятся к убийцам строго: 22-е правило Анкирского собора лишает их причастия на всю жизнь, а святители Василий Великий и Григорий Нисский — на 15 лет. Василий, правда, делает исключение для воинов, убивавших врага при защите отечества, — они отлучаются от причастия на три года.

Еще ветхозаветный царь Соломон учил эмпатии к врагам: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его» (Притч. 24:17–18). Новозаветная, христианская мораль переворачивает с ног на голову обыденные представления о врагах: «Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его… Не будь побежден злом, но зло побеждай добром» (Рим. 12:19, 21). 1-я Маккавейская книга осуждает участие в войнах священников, замечая при этом, что тщеславие и гордыня — залог поражения (1 Мак. 5:67). К такому же выводу на днях пришел влиятельный иерарх РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов), заявивший, что «гордыня рождает падение». «Бог гордым противится», — утверждает и апостол Петр (1 Петра 5:5).

Редукция пацифизма

Пока христианство было гонимой религией в античных империях (Римской и Персидской), христиане скептически воспринимали военную службу.

Тертуллиан

Один из столпов латинской патристики Тертуллиан (начало III в.) писал:

«Не согласуется Божья присяга с человеческой, знак Христа — со знаком дьявола, воинство света — с войском тьмы». Комментируя повеление Христа апостолу Петру («Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» — Матф. 26:52), Тертуллиан заключает: «Воинскую службу Господь упразднил, разоружив Петра». Учеником Тертуллиана был св. Киприан Карфагенский, который отлучал от причастия христиан, взявших в руки оружие. Св. Ипполит Римский также не допускал военной службы для христиан: «Желающие стать воинами да будут отвержены, потому что они презрели Бога» («Апостольское предание», гл. 16).

Такой подход представлен в церковном предании житием св. мученика Максимилиана Тебесского, пострадавшего в 18-летнем возрасте во время гонений на христиан императора Диоклетиана (295 г.). Он был казнен после отказа принять военную присягу в императорском войске.

Максимилиан

«Не подобает христианину, сражающемуся за Христа, своего Господа, сражаться за войско этого мира, — утверждал Максимилиан. — Мне не позволено служить, так как я христианин».

Но в начале IV в. Римская империя становится христианской, и государственные начала постепенно подчиняют себе религиозные. Блаженный Августин (354‒430), развивая учение о «двух градах» — земном и небесном, допускает участие христиан в войне, но только если они защищаются, а не нападают.

Постепенно церковь начинает толковать слова Христа «Взявшие меч мечом погибнут» как относящиеся только к нападающей стороне, к агрессору. Позже константинопольский игумен Феодор Студит вообще освободит царскую власть от послушания этой заповеди, заявив, что в лице апостола Петра Христос дал ее епископам — преемникам апостолов, которые не должны своими руками мучить и казнить еретиков. Уже русский святой эпохи Ивана III, Иосиф Волоцкий, доведет эту точку зрения до учения о том, что православное государство обязано казнить еретиков, на которых ему указывает церковь.

…Адепты РПЦ утверждают, что существует некая особая «ересь украинства», которая богословски оправдывает СВО. Несколько лет назад митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) рассказывал об этой «ереси» на конференции в Москве, посвященной «ложным историческим учениям». 18 ноября СБУ предъявила Ионафану обвинения по четырем статьям УК Украины, в том числе — «разжигание религиозной вражды».

Бывший «народный губернатор Донецка», ныне воюющий в составе ВС РФ, Павел Губарев записал недавно вирусное видео, в котором изложил «христианский взгляд» на украинцев: «Это русские люди, в которых вселился бес… Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, то мы вас убьем».

Таков финал исторической эволюции заповеди «Не убий» в заповедь «Убий».

Часто проповеди на военную тему в РПЦ начинаются со слов Христа — «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Иоан. 15:13). Ради искаженного толкования проповедники отрывают эти слова от контекста — на самом деле этими словами Христос предсказывает Свою голгофскую жертву: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями» (Иоан. 15:12-15). Классические отцы эпохи византийской патристики не относят эти слова к воинам. Их нынешнее понимание появляется лишь в поздневизантийскую эпоху.

О смысле бессмысленного, или О природе зла Иеромонах Вениамин (Ковтун) на борту атомного подводного крейсера. Фото: соцсети

В своей проповеди 12 сентября, призвав «особенно молиться за Президента нашего, за воинство наше», патриарх Кирилл так определил смысл СВО: «Сохранить свою подлинную независимость от самых могущественных сил, господствующих сегодня над большинством стран мира». Звучит загадочно, конспирологично, но явно более весомо, чем тот же патриарх говорил в марте. Тогда смысл СВО он видел в том, чтобы не допустить гей-парада в Донецке.

На более низких ступенях церковной иерархии картина еще проще. Представитель военного отдела Санкт-Петербургской епархии РПЦ и настоятель храма в Военно-морской академии иеромонах Вениамин (Ковтун) утверждает, что РФ (…) [противостоит. Иерарх использовал другое слово, что осталось без внимания правоохранительных органов] в Украине со всем западным сатанизмом, который, помимо тех же гей-парадов, проявляется в открытии пабов в храмах. На очевидный вопрос «Разве ЛГБТ страшнее убийств?» иеромонах дает неочевидный ответ: «Страшнее». И призывает в условиях нынешнего времени руководствоваться не ветхой заповедью «Не убий», а лозунгом имперского митрополита Филарета (Дроздова): «Поражай врагов отечества, гнушайся врагами Божьими».

Вот и ближайшим союзником православной Украины стала Польша — истово католическая страна, выступающая за весь набор традиционных ценностей, проповедуемых патриархом РПЦ.

Неслучайно именно с председателем Конференции католических епископов Польши Кирилл подписал в 2012 году «совместное послание», в котором стороны осудили «аборты, эвтаназию, однополые союзы» и «потребительский образ жизни». Страстно обличая Запад, патриарх бросает камень и в Польшу.

Его голос утратил за эти 9 месяцев ноты самостоятельности. Еще в начале мая папа Франциск подметил это, так описав свою последнюю беседу с главой РПЦ по Zoom в интервью газете Corriere della sera: «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования (…) [спецоперации] Я выслушал и сказал ему:

«Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса… Мы должны искать пути для мира, чтобы положить конец стрельбе из оружия».

Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу на церемонии освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Но главе российской православной церкви ближе переживания жителей КНР, погибших в авиакатастрофе (l), родственников и соратников Жириновского или чиновника российской администрации в Херсоне Стремоусова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»

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