 

“Не виноватая я!”: Звезду сериала “Игра в кальмара” обвинили в сексуальных домогательствах

25.11.2022, 19:00, Разное
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78-летний актер О Ен Су из Южной Кореи ударил в грязь лицом, получив официальное обвинение в сексуальных домогательствах от органов правопорядка. Иностранные СМИ всех мастей трубят о том, что звезда сериала “Игра в кальмара” могла нарушить закон. Российские тоже не отстают, новость впечатлила даже аудиторию Царьграда.

История, которую сейчас расхлебывает знаменитость, произошла пять лет назад. Причем жалоба от предполагаемой потерпевшей поступила в полицию только в декабре прошлого года. Правоохранители в апреле 2022-го дело закрыли, а прокуратура решила иначе и вынесла О Ен Су неутешительный вердикт.

Пожилой артист из “Игры в кальмара” уже давно отрицает вину, но на слово ему не верят. По версии мужчины, он лишь держал за руку ту, которая сочла его поведение сексуальными домогательствами. Россиянам эта злополучная история напомнила сцену из фильма “Бриллиантовая рука”, где героиня Светланы Светличной кричала “Невиноватая я!”.

В 2022 году О Ен Су получил “Золотой глобус”, отмечает портал VSE42.RU. Увы, эта почетная награда не сможет помочь артисту, если всплывут неопровержимые доказательства его противоправных действий. Поклонники сериала “Игра в кальмара” продолжают следить за новостями и надеются, что вопрос разрешится благополучно.


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