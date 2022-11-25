Economist – американский национализм угрожает лишить Европу жизненных сил

В ближайшие годы ЕС и другие страны региона, включая Британию, будут испытывать жёсткое экономическое давление. Дело не только в продолжающемся украинском конфликте и энергетическом кризисе. Благополучие европейского континента также подрывает протекционистская политика, которую настойчиво проводит администрация Байдена, пишет The Economist.



AP

В ближайшие годы Европа столкнётся с «жестоким экономическим давлением», которое станет проверкой её устойчивости. Растут опасения, что перекраивание глобальной энергетической системы, американский экономический популизм и геополитические разногласия угрожают долгосрочной конкурентоспособности ЕС и стран, не входящих в него, включая Великобританию. На кону находится не только процветание континента, но и здоровье трансатлантического альянса, пишет The Economist.

По словам издания, в последние недели из Европы поступают «обманчиво хорошие новости»: цены на топливо снизились с лета, а благоприятные погодные условия позволили почти полностью заполнить газовые хранилища. Однако энергетический кризис «по-прежнему таит в себе опасности».

Стоимость голубого топлива в шесть раз превышает средние долгосрочные показатели. Кроме того, Москва обещает перекрыть последний действующий трубопровод в европейские страны, следовательно, им придётся обходиться без поступающего этим методом российского газа, чтобы заполнить свои хранилища в следующем году, поясняет The Economist.

Противостояние Запада с Россией на Украине усугубляет энергетический кризис. В этом году он может привести к дополнительной смерти более 100 тыс. европейцев преклонного возраста, считает издание.

Кроме того, конфликт создаёт финансовые проблемы. Энергетическая инфляция ставит ЕЦБ перед дилеммой. Ему необходимо повысить процентные ставки, чтобы контролировать цены. Но если он зайдёт слишком далеко, то может дестабилизировать более слабых членов еврозоны, не в последнюю очередь погрязшую в долгах Италию, отмечает The Economist.

По мнению издания, украинский кризис также обнажил «уязвимость» бизнес-модели ЕС. Слишком многие промышленные компании, особенно немецкие, полагались на обильные поставки энергии из России. Вдобавок они начали всё больше зависеть от рынков «ещё одной автократии» — Китая.

Страх, возникший в руководстве европейских компаний, обостряет «экономический национализм Америки». Протекционистский Закон президента Джо Байдена о снижении инфляции предусматривает выделение $400 миллиардов на энергетику, производство и транспорт, а также делает упор на развитие местной промышленности.

«Во многом эта схема напоминает промышленную политику, которую десятилетиями проводит Китай. По мере того как два других столпа мировой экономики становятся всё более интервенционистскими и протекционистскими, Европа, которая с эксцентричной настойчивостью соблюдает правила ВТО о свободной торговле, выглядит простофилей», — считает The Economist.

По словам издания, компании уже реагируют на дотационную инициативу Вашингтона. Известный шведский аккумуляторный стартап Northvolt заявляет, что хочет расширить производство в Америке. Испанская энергетическая компания Iberdrola инвестирует в США в два раза больше, чем в ЕС.

Многие представители деловых кругов предупреждают, что сочетание дорогой энергии и американских субсидий подвергает Европу риску массовой деиндустриализации. Немецкий химический гигант BASF недавно обнародовал планы «навсегда» сократить свои операции на континенте. Ситуации не помогает и то, что ЕС стареет быстрее, чем Америка, обращает внимание The Economist.

Потеря инвестиций делает Европу беднее и подпитывает ощущение, что она теряет свою экономическую мощь. По сравнению с докризисной траекторией её ВВП показал наихудший результат среди других международных объединений.

У региональных политиков возникнет искушение отказаться от правил и вступить в дотационную гонку с США. Министр экономики Германии обвинил Америку в «высасывании инвестиций», а президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «европейскому пробуждению».

Спор вокруг субсидий также подпитывает напряжённость в американо-европейских отношениях. США, которые разворачиваются в сторону Азии, чтобы ответить на вызов Китая, возмущаются неспособностью ЕС увеличить помощь Киеву и платить больше за собственную безопасность.

«Хотя конфликт (на Украине. — ИноТВ) заставил Америку и Европу объединиться после разлада времён Трампа, существует опасность, что затяжное противостояние и экономическая напряжённость постепенно вновь их разъединят. Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину это бы очень понравилось», — рассуждает The Economist.

По мнению издания, власти США должны видеть более широкую картину, чтобы избежать раскола с ЕС. Протекционизм Байдена угрожает лишить Европу «жизненных сил». Поэтому он должен сосредоточиться на борьбе с Пекином и предоставить европейским фирмам право на получение американских энергетических субсидий и «более глубоко интегрировать трансатлантические энергетические рынки».

В то же время Европе необходимо защитить свою экономику от энергетического кризиса, делая ставку на возобновляемые источники. Она также должна адаптироваться к новой реальности в сфере безопасности, то есть увеличить траты на оборону, пока Америка переключает своё внимание на Азию, заключает The Economist.