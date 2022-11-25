Politico – китайские дроны над Белым домом и Капитолием добавили головной боли службам безопасности

В последние месяцы в запретное воздушное пространство над американской столицей «вторгались» сотни беспилотников китайского производства. Власти США опасаются, что иностранная разведка может использовать эти любительские аппараты для слежки за секретными объектами, пишет Politico.



AP

В последние месяцы в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном были замечены сотни беспилотников китайского производства. Американские власти и спецслужбы опасаются, что эти аппараты могут стать новым средством иностранного шпионажа, пишет Politico.

Выпускаемые компанией DJI любительские дроны имеют встроенные ограничения, которые не позволяют им залетать на секретные объекты в американской столице, включая Белый дом, Капитолий и Пентагон. Однако, как показывает практика, пользователи могут без труда обойти эти запреты.

Ситуация вызывает беспокойство среди американских законодателей. В сенате уже прошли несколько секретных брифингов с участием федеральных чиновников и экспертов по производству БПЛА. Впрочем, пока неясно, сделает ли конгресс что-либо для устранения этой угрозы, обращает внимание Politico.

В настоящий момент существует тенденция применять дроны в «злокозненных целях», считает представительница аналитического центра Stimson Center Рэйчел Стол. «Мы наблюдаем в зонах конфликтов, на других театрах военных действий, использование коммерческих беспилотников», — сказала она изданию.

«Речь также может идти о невинном и несистематизированном сборе данных или просто осмотре вокруг, наблюдении за тем, что происходит. Но, разумеется, существует вероятность, что в конечном итоге они (беспилотники. — ИноТВ) могут стать более опасными», — добавила Стол.

Официальные лица считают, что Пекин не причастен к появлению этого «роя» беспилотников над Вашингтоном. Вместе с тем они обвиняют DJI в том, что она получает деньги через инвестиционные организации, контролируемые правительством КНР.

Вдобавок лёгкость, с которой пользователи-любители обходят ограничения на полёты, означает, что их камеры высокого разрешения или другие датчики могут быть взломаны для сбора разведданных. В итоге иностранная разведка получит возможность собирать данные не только о простых гражданах, но и о критически важной инфраструктуре США, предупреждают эксперты.

Связь DJI, которую в самой компании отрицают, с руководством Поднебесной вызывает подозрения у заместителя председателя комитета сената по разведке Марко Рубио. «Любой технологический продукт, произведённый в Китае или китайскими компаниями, несёт в себе реальный риск и потенциальные уязвимости, которые могут быть использованы как сейчас, так и во время конфликта», — отметил в интервью изданию политик.

Пентагон запретил покупку беспилотников китайского производства ещё пять лет назад. Но, согласно исследованию 2020 года, тысячи федеральных и региональных правоохранительных органов по-прежнему в значительной степени полагаются на дроны DJI.

По информации Федерального управления гражданской авиации, к настоящему моменту в Соединённых Штатах зарегистрировано более 870 тыс. БПЛА. Ведомство прогнозирует, что к 2024 году число аппаратов достигнет 2,3 млн.

При этом любительские беспилотники уже всё чаще залетают туда, куда не положено. Исполняющая обязанности помощника министра внутренней безопасности Саманта Виноград рассказывала сенаторам, что с 2018 года секретная служба США столкнулась с «сотнями дронов», нарушающими временные ограничения на полёты, предназначенные для защиты президента.

Виноград также предупредила, что находящиеся в свободной продаже беспилотники могут «использоваться враждебными иностранными спецслужбами или преступниками для сбора разведданных и шпионажа, кражи секретных технологий и интеллектуальной собственности, а также проведения кибератак на беспроводные устройства или сети». По её словам, всё это будет иметь огромные последствия для секретных объектов, ОПК и технологических компаний в США.

Появление большого количества беспилотников китайского производства в защищённом воздушном пространстве над Вашингтоном стало ещё одной проблемой. Согласно правительственным данным, за последние 45 дней дроны совершили более 100 «вторжений» в запретную зону, считает издание.

Активность беспилотников над столичным округом встревожила членов конгресса, отвечающих за национальную безопасность и авиацию. «Все очень обеспокоены и пытаются понять, что делать», — заявил Politico информированный источник.

Ещё в феврале Рубио представил закон о добавлении DJI в список угроз национальной безопасности. Если это предложение будет принято конгрессом, то беспилотники компании не смогут подключать к телекоммуникационным системам США.

Совместно с коллегами-демократами Рубио также решил запретить правительственным учреждениям использовать федеральные средства для покупки дронов китайского производства. Но и эта законодательная инициатива застопорилась, подчёркивает издание.

В сенате также продвигают двухпартийный законопроект, расширяющий полномочия правоохранительных органов для обнаружения и противодействия БПЛА, которые представляют потенциальную угрозу безопасности. Инициатива также подразумевает создание базы данных, в которых будет содержаться информация об инцидентах с беспилотниками на территории США.

Некоторые из положений законопроекта вызвали опасения, что общенациональная система слежения за дронами нарушит права, предусмотренные первой поправкой конституции. Так, по мнению Американского союза гражданских свобод, активисты не смогут анонимно снимать на беспилотники корпоративные злоупотребления или незаконные действия полиции, заключает Politico.