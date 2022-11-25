 

Солист Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз

25.11.2022, 18:55, Разное
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Солист группы Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз! У него родился сын от фитнес-модели Ксении Кудашкиной, которого назвали Кузьма. Новость сообщил брат музыканта Владимир Кристовский у себя в социальных сетях. Сами счастливые родители пока предпочитают хранить молчание.

Поздравляю моего дорогого брата с рождением сына! Ну и себя, и всю нашу семью с огромным прибавлением! Теперь у нас паритет — 6:6. Кузьма Сергеевич, расти большой, умный и любвеобильный, как отец, — написал Владимир Кристовский.

О романе 51-летнего Сергея Кристовского с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной стало известно в октябре этого года. Она младше певца на 16 лет. Тогда же появилась информация о беременности новой возлюбленной солиста.

Напомним, от предыдущих отношений у Сергея также есть сыновья Владислав, Евгений, Илья, Иван и дочь Алиса. До романа с Ксенией Сергей состоял в официальном браке с актрисой Натальей Земцовой. Большое интервью с Натальей для HELLO! читайте по этой ссылке.

Брат Сергея Владимир Кристовский с женой

Братья Кристовские уже много лет выступают в составе Uma2rman. Брат Сергея Владимир, в свою очередь, воспитывает от разных отношений дочерей Ясю, Стасю, Мию, Уму, Тею, а также сына Федора. 


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