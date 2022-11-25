 

Майк Тиндалл рассказал об отношениях с женой и о том, соблюдает ли дресс-код в Букингемском дворце

25.11.2022, 18:55, Разное
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Кто бы мог подумать, но, пребывая в королевской резиденции, 44-летний Майк Тиндалл не соблюдает дресс-код — об этом он рассказал в новом выпуске реалити-шоу “Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!”. Экс-регбист и супруг дочери принцессы Анны Зары Тиндалл признался, что разгуливает по Букингемскому дворцу в одежде в стиле кэжуал — джинсах и футболке — а бывает он там довольно часто.

Скажем так, я бывал там больше раз, чем большинство, – отметил Майк.  

Также в эфире Майк подчеркнул, что совсем не нервничал, впервые встретив будущую жену в 2003 году (Зара Тиндалл – 20-я в очереди на британский престол). К тому же он уже был знаком с Гарри и Уильямом, которые в то время болели за английскую сборную по регби. 

Уильям и Гарри в то время были большими фанатами Англии, поэтому мы встречались с ними много раз.  Таким образом, я познакомился с большим количеством родственников, чем обычно бывает, когда начинаешь встречаться с девушкой, – пошутил Майк.  

Майк и Зара Тиндалл познакомились во во время чемпионата мира по регби 2003 года. В том же году спортсмен был награжден MBE после того, как помог сборной Англии выиграть чемпионат мира в Австралии. Спустя 6 лет полноценного романа, в 2010 году Майк сделал Заре предложение руки и сердца. Они сочетались узами брака в Canongate Kirk в Эдинбург в окружении остальных членов королевской семьи.

О том, что Майк Тиндалл примет участие в в экстремальном реалити-шоу “Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!”, стало известно в начале ноября. На сегодняшний день шоу покинули уже пять участников.


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