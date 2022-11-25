 

Мнение: Пурга?

25.11.2022, 18:50, Разное
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о «мобилизации страны», не соответствует действительности.

Этот комментарий Пескова – ответ на сообщение онлайн-издания «Правда.ру», что Владимир Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики", "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.

Но Песков, повторюсь, опроверг это сообщение.

Задумался. Не тот ли это случай, про который президент России Владимир Путин однажды сказал предельно откровенно:

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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