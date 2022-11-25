Мнение: Популярность Путина в Юго-Восточной Азии, газовый конфликт Германии с Индией и работа по франшизе

1. Несмотря на оголтело-очернительскую западную пропаганду Владимир Путин остаётся одним из самых популярных мировых лидеров в странах Азии, в особенности, на юго-востоке континента. Вот что пишут об этом арабские журналисты (ссылка):



Как отметили авторы Аль-Джазиры, пока коллективный Запад делает все, чтобы изолировать и дискредитировать Россию и ее лидера Владимира Путина, в Юго-Восточной Азии популярность главы РФ продолжает расти. В развивающихся странах этого региона уважают российского президента, и особенно это касается Индонезии, где недавно прошел саммит G20.

«Популярность Владимира Путина в Индонезии – это нечто поразительное», – пишет арабское издание. <…>

«Индонезийцы склонны доверять не авторитарному, а сильному лидеру, который может быть очень напористым в отношении зарубежных стран», – говорится в статье.

В материале Аль-Джазиры отмечается, что в соцсетях подавляющее большинство жителей Индонезии выражают поддержку не только Владимиру Путину, но и его антизападному курсу и борьбе с лицемерием Запада. Это касается и СВО на Украине.

«Россия, как преемница Советского Союза, рассматривается как своего рода антиимперская и антиколониальная держава», – пишет Аль-Джазира.

СССР в прошлом поддержал новообразованную независимую Индонезию. В начале 1960-х годов Москва и в политическом, и в военном плане помогла южноазиатскому государству встать на ноги и разрешить спор с колонизатором – Нидерландами.

«Вмешательство Москвы привело к тому, что голландцы в конечном итоге отказались от своих претензий. И индонезийцы выражают России свою поддержку, словно старые друзья», – добавляется в публикации.

В соседней с Индонезией Малайзии также доброжелательно относятся к России и враждебно – к Западу, добавляет Аль-Джазира.

«Россия воспринимается как мощная альтернативная сверхдержава, которая может конкурировать с западным неоколониализмом и оказывать равное ему влияние», – говорится в статье.

Наблюдать «путиноманию» можно и в других странах Юго-Восточной Азии, пишет арабское издание. Например, очень хорошо к России относятся во Вьетнаме. Именно Москва помогла Ханою с восстановлением страны после войны, не говоря о поддержке, которую СССР оказал вьетнамцам в борьбе с американскими колонизаторами в 1970-х. Также горячо поддерживают РФ в Сингапуре, Камбодже и ряде других стран.

«Обычные люди любят героев, которые в одиночку меняют ход событий, чтобы спасти положение. Это естественно», – добавляется в материале.

2. Национализировав активы Газпрома, немцы косвенно ограбили ещё и индийцев (ссылка):



Коммерческая ссора произошла между Индией и Германией из-за сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) со стороны немецкой государственной компании Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома»), пишет Bloomberg.

SEFE практически остановила отгрузки топлива индийской GAIL, отменив 17 поставок с мая. В результате компании приходится тратить рекордные суммы для поиска альтернативных источников, отмечает издание.

Бывшая «дочка» «Газпрома», которая перешла под контроль немецкого правительства, в сентябре заявила, что не может выполнить долгосрочный контракт на поставку СПГ индийской GAIL. Та была вынуждена снизить производство на своем нефтехимическом заводе из-за дефицита топлива.

Компании ведут досудебные переговоры на уровне дипломатов. Индия потребовала от Германии найти новых экспортеров для полного выполнения своих обязательств перед GAIL. Согласно им, индийская компания должна получать 2,5 миллиона тонн СПГ в год до 2041 года.

Антироссийские санкции резко взвинтили цены на газ в Европе. Теперь европейцы высасывают СПГ со всего остального мира, откуда только могут. В результате, поставки СПГ становятся слишком дорогими и недоступными для небогатых стран вроде той же Индии. Отчасти это касается и поставок нефти, хотя тут индийцам помогает Россия.

Так или иначе, Запад не просто устроил искусственный энергетический кризис у себя, но и создал немалые проблемы для развивающихся стран. Неудивительно, что в этих странах не любят Запад и поддерживают Россию.

3. В Школе капитализма я рассказываю про франшизы, про способ открыть бизнес по уже готовому рецепту. Цитирую из начала поста (ссылка):

Шишки и ссадины — стандартная награда первопроходца. Гораздо выгоднее быть не первым, а вторым: опасности известны, тропинка видна, можно надёжно планировать свой путь. К бизнесу это относится в полной мере — выигрывает не тот, кто придумывает что-то своё, а тот, кто обезьянничает, повторяя за другими, и делает это достаточно хорошо.

Поэтому в бизнесе существует механизм франчайзинга. Франчайзер, который знает, как работать, продаёт другим бизнесменам, франчайзи, готовую инструкцию по открытию, допустим, кофеен. В инструкции подробно прописано, как запустить бизнес: какое помещение снять, какой сделать ремонт, каких сотрудников нанять и так далее, и тому подобное. Теоретически получается довольно выгодно для франчайзи, так как он экономит на пробах и ошибках, прямо на старте получая нормальную, работающую модель бизнеса.