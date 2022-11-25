Мнение: Письмо: “Очаровательный КСЖ”

Как от собственных косяков растет значимость партнера.

Многие до сих пор не понимают этого механизма, давайте разберем.

elenas_gambit

Добрый день Эволюция,

Я из тех внешнелокусных людей, которые верят, что если снять корону и написать Вам письмо, то произойдут хорошие события и ситуация немного изменится в лучшую сторону.

(Если снять корону, локус окажется внутри границ, потому что снять корону – это увидеть свои реальные границы. А автору кажется, что писать письмо – это внешний локус и одновременно написать письмо – это снять корону. То есть это Ученица, которая считает, что все поняла в том, в чем она вообще ничего не поняла. И дальше все письмо ее на ту же тему)

Я по десятому разу перечитываю статьи про камбек, поле, фигуры, самоуважение, игры но все равно до конца не понимаю как мне себя вести. Попала в ситуацию камбэка (наверное), но мой бывший ксж – пикапер, играет со мной в игру, где мой жалкий король просто бегает по шахматной доске с позором, а сделать ничего не может. Помогите пожалуйста с правильным ходом, если он в моей ситуации вообще существует.

(Самоуважение автор путает с короной, игры считает чем-то плохим, но хочет научиться играть. То есть автор не хочет начать с начала: со скромности, с искренности, с нормальных границ, с уважения к партнеру, она хочет учиться рапаньей рыбалке)

Герой М, нам по 38 лет, я иммигрантка, живу в Польше 5 лет, он поляк, у него своя квартира и у меня, работы примерно одинаковые (в корпорации), я была замужем 10 лет, есть ребенок, он не был женат и детей нет.

Написал мне в ФБ когда начались печальные события в Украине, дал адреса убежищ, хостелов, если кому-то надо. Пригласил на прогулку, после прогулки на второе свидание, взял за руку, вечером признался в любви, я его поцеловала, на третье свидание были уже у него, на 6 свидание он вез меня к своим родителям и сестре на ужин. Я поняла с разу что парня легко фрустрировать, он расставался с девушками вполне быстро и по каким-то ерундовым (для меня) поводам, одна слишком много фотографировалась, другая часто плакала, в среднем отношения по 3 -4 месяца.

(Фотографироваться слишком много и особенно выкладывать все в сеть – это порок, а если партнер не любит публичность, тем более. Частые слезы – щипцы и скалки. Почему автор так лояльна к бывшим парня, как думаете?)

Вечера он проводит перед телевизором, друзей не много, к людям категоричен, легко злится, любит криминальную тематику, не уважает трусость и слабость, комплекс, что ему не о чем поговорить в компании, в детстве угонял машину, воровал часы, нет чувства вины даже в зародыше, родителями зацелован и всегда самый лучший. Плачет когда смотрит «зеленую милю», говорил что не любит проигрывать и последнее слово всегда должно быть за ним,читал о пикапе, такой очаровательный ксж.

(Автор собрала на героя анти-шкатулку и прикрыла его колпачком. Зачем она это сделала?)

После поездки к его родителям я заболела ковидом, его родители к счастью не заразились, а через неделю у меня др и запланированная поездка в Данию с подругой на выходные (планировала еще до него), эта поездка стала переломным моментом в худшую сторону в наших отношениях. Когда я о ней упоминала я видела что его это напрягает, но прямо он ничего не говорил, когда я заболела он конечно сразу стал писать, что хорошо что я никуда не поеду, я вроде говорила да да да, он сказал что хочет пригласить меня на мой др в ресторан, переживал писал о моем здоровье каждый час, но на мой др (31 марта) у меня еще была температура небольшая, билеты на 1 апреля и я ему написала что если завтра температуры не будет то я поеду, он конечно обиделся, даже не поздравил с др и написал что я большая и могу делать что хочу.

(Как дальше понятно, автор просто известила парня о своем отъезде, никак не пояснив, почему она, больная, потащилась на выходные в другую страну. Такие как автор считают, что секс – не повод для знакомства и сохраняют “независимость”. Так примерно выглядят большинство женских косяков сейчас. Как думаете, почему?)

Ну в общем я подумала,что это все и 1 апреля полетела. Вернулась 3го, как только зашла в дом он сразу пишет, что мол родители волновались, а я даже не скучала, мне пофик, так напиши что хоть жива. Я пишу «я скучала!!!, но ты тоже мог мне написать» обвинения с его стороны, шланг с моей в стиле «что я такого сделала» он – «я тебе объясню что, давай встретимся поговорим, только не делай вид что ты такая бедная и не понимаешь что случилось» думаю ах так, говорю «не хочу разговаривать так», пожелал мне удачи и все. Через 5 дней я ему написала, мол если ты не против, то давай поговорим, если не захочешь -я пойму ( я тоже еще гордая там где не надо, рапунцель бля).

(“Ах так” подумала корона автора. Узнаете корону с фокусом на своих вложениях? Вложения автора – это то, что она, такая великолепная, подпустила парня близко, а он не лежит ниц и еще командует)

Он ответил – «да давай поговорим. Секса давно не было» тут я поняла что все, из принцессы меня разжаловали и будет не легко.

(Девушки вроде автора считают, что самоуважение – это когда их короне оказывают почести, а если разжаловали из принцессы, это слив и “не горит”. И им кажется, что они это где-то у меня прочитали)

Встретились, он отдал мне подарок и так получилось что о ситуации с Данией больше говорила я, думала щас кое как извинюсь и замнем, сказала что не могла не поехать, что все было забронировано, что подруга взяла отпуск, что ну рискнула но скучала ну и вообще извини. Он особо свое поведение не объяснил, гнул в сторону того что он переживал о моем здоровье, но в целом больше слушал и смотрел подозрительно. Я поняла что у меня пара недель попытаться перевернуть ситуацию.

(Перевернуть ситуацию – это вернуть своей короне почести)

Еще он сказал что ему написала какая-то женщина, с просьбой помочь, он ей помочь не может, но ей об этом еще не сказал, просто общается. Понимала что он меня пытается уколоть, реакции моя самодовольная морда не выдала никакой. А еще момент, мне после Дании поставили расширитель к бреккетам и дикция стала своем ни к черту, я разговаривала как пьяный ребенок, невнятно.

А, после первого секса, я ему написала под короной мол у меня свободные дни для встречи такие и такие, а в такие я занята, я была зла немного,т.к. произошел конфликт из-за предохранения ( он не хотел предохраняться) и он мне после моего камбэка написал тоже самое, мол в такие-то дни я свободен в такие-то я занят – вернул.

Отношение его изменилось, он стал более закрыт, я старалась больше вкладываться, готовить что-то , покупать ему то что-то из серии его увлечений но чего он еще не имеет, была в общем легкой и довольной с ним. Он колебался, то оттает и теплый (назвал меня любимой, говорил как ему нравится мой легкий характер, что я не делаю ни из чего проблемы), то начинались какие-то ближе дальше игры. Например как из вашего поста про неприятный прием – укол, я ему написала доброе утро, он всегда сразу отвечает,а тут через пол часа пишет – «извини что я так долго не отвечал» я сразу почувствовала диссонанс как вы писали, говорю «ээ ты не должен отвечать сразу».

(Ученица опять на меня ссылается. Это не прием, это баг со стороны парня. Но баг такой маленький, что злость автора “как ты посмел извиняться, это ведь тебе больше надо” – косяк куда хуже)

Я призналась ему в любви в переписке, он не ответил тем же, позвал меня к родителям на пасху на 3 дня, где от меня узнал, что я еще официально не развелась ( 2 года не жила с мужем к тому моменту), он был зол, спрашивал есть ли у мужа кто, почему не развелась, люблю ли я его, я сказала что собираюсь, но пока сложно из-за документов, что хотела через год когда получу документы. Он отвернулся ночью, то повернется обнимет и сразу руку уберет, и так всю ночь. Потом сказал что его фрустрирует что я невнятно говорю, что он меня плохо понимает,я его, ну и я поняла что все, дальше будет только хуже и у меня ничего не получилось.

(Здесь она тоже считает свой косяк лишь поводом для его капризов. Хотя если бы он оказался вдруг женат, ничего не сказав, она бы рвала и метала)

Мы приехали, договорились встретиться в среду, в среду пишу ему тупую смс в ответ на его вопрос когда за мной заехать

«М я наверное не приеду сегодня. Когда я с тобой я 100% счастлива, но когда мы не вместе у меня ощущение, что у меня нет парня, скажи у тебя нет такого же странного ощущения?»

Он – нет нету, но давай встретимся поговорим, хорошо что мы можем так открыто поговорить об этом.

(Опять косячит, думая, что компенсирует свой слив или даже делает анти-щипцы. Автор последнего письма была рыбой, а здесь рыбачит рапан)

Приехал за мной, поехали к нему, но он просто молчал, я молчала, сидели рядом как чужие, я его обняла, он меня нет, вернее положит руку на меня и уберет как ошпаренный, положит – уберет, я пыталась что-то о фильме комментировать, он молчит. Я подумала что все, ему нафик это не надо, чисто для секса меня привез. В 11 говорит -идем спать,я говорю я домой, мол устала. Он стоит злой, аж поджилки на шее вздуваются, цедит свкозь зубы. Приехала домой и поставила жирную точку, мол « я вижу что ты мне нужен намного больше чем я тебе, давай все закончим пока еще остались только хорошие воспоминания». Он согласился со словами что никогда не хотел меня обидеть и я встречу замечательного мужчину, а нас разъединяет язык, мол мы мало говорили.

(Она была инициатором расставания по телефону, он позвал ее на встречу и надеялся, что она откажется от своих слов. Но она гордо ждала, когда он упадет на колени, не дождалась и отчалила в ночь. Он не стал отговаривать)

Меня понесло, я написала что хочу встретиться и забрать вещи, он сказал давай остынем сначала и через пару дней. Я – нет хочу закончить все сегодня. Дальше я поодевала на себя все короны и косячила направо и налево. На встрече он сказал, что мы мало общались из-за моего языка, что я слишком добрая и не должна быть такой с мужчинами, что я много извиняюсь, в целом был доволен моими коленями и вел себя как хозяин положения, говоря «ну Елена, мы ж не будем плакать?»

Через неделю я ему написала что кое что забыла ему, а я еду в Германию и мне нужна эта вещь. Он спросил навсегда ли я ему? Я говорю нет командировка. Он – ок, только без этих своих штучек 😊 ,я – ну что ты, я ангел. Приехала, он доволен, смотрит свысока, спрашивает гад как я, говорю – ок. подхожу целую – у него сразу встал, целуемся, секс, во время которого я не почувствовала ничего, ни возбуждения ни удовольствия, поняла что предаю себя и так тошно стало говорю. « это последний раз», он начал спрашивать потом с кем я куда еду, надолго ли, будет ли там мой босс (я говорила что у меня красивый и молодой босс немец), потом говорит «ну это ж последний раз», он – а чего ты решила приехать, овуляция? , я – разные причины , он -загадочная такая, я вылетела пулей т.к. мне было просто мерзско от себя.

(Вот пример, когда из-под короны мерещатся унижения. Она объявила о расставании, на предложения не торопиться ответила отказом, потом спонтанно отдалась ему на встрече и сразу же объявила, что это ничего не значит, и повторила, что отношениям конец. Парень не плачет и не просит ее остаться. Поэтому она чувствует себя раздавленной и отвергнутой. А косяков у нее уже много, так что СЗ его будет расти)

Утром он написал моей подруге, нашел ее в фб «привет, Елена ко мне вчера приходила и у нас был горячий секс, это ты ее надоумила?» она сделала вид что ничего не знает.

В общем это было в мае, с этого времени до сейчас он меня постоянно пингует, я блокирую, разблокирую, то игнорю то отвечаю чтобы оставил меня в покое. В мае еще я написала что подала на развод и я люблю его, но т.к. у него нет чувств, попросила не писать дать его забыть. Он сказал хорошо и продолжил пинговать.

(Даже когда она вдруг делает шаг, она тут же делает два шага назад, испугавшись слива. Это даже не щипцы, а дыба, и на этой дыбе она сама себя пытает. Опишите, как это работает)

То писал спрашивал есть ли у меня парень, то мог написать какие-то пошлые комплименты, мне кажется склонял к вирту, я блокировала он писал подруге, подруга заблокировала он написал с другого аккаунта. Потом разблокировала он написал на следующий день же. Мне кажется он хочет чтобы я просила у него секс, а он иногда снисходил если буду себя хорошо вести.

(Ей кажется, что это пикап, но просто парень не такой рапан как она и видит границы лучше. Хотя до нерыбы ему далеко)

Последняя серия пингов сентябрь

Он – привет как дела

Я – хорошо бла бла

Он – можно задать вопрос

Я – да задавай

Он – ты когда ко мне приезжала последний раз, была в трусах или нет ( боже даже стыдно это писать)

Я – осеннее обострение? Понимаю

Он- да, ломка так вот… трусы ноги сальные комплименты

Я – не помню давно это было

Но на выходных была без трусов, были с моим парнем в горах , надеюсь у тебя с твоей Ж тоже все хорошо

Он – т.е. он мог тебя постоянно трогать за попу, класс

Я – удачи и всего хорошешл

Он -спасибо Елена

(Он здесь открыл для нее КП, как и раньше, но она приняла это за издевательство. Как надо было ответить? Только не пятью гигантскими прыжками и паровозом отвечайте, а ходом в КП)

Через месяц пинг – привет как дела. Фотка бомба

Не отвечала

Через 2 недели пинги – не знаю что там было, я не читала он удалил

Через неделю пинг – привет как дела

Я читала все время статьи о камбеке и понимала что это в общем-то не камбек,т.к. у него нет чувства вины и нет скучания, он просто наслаждается видя как я эмоционирую в его сторону, пытается выковырять меня из ракушки.

(Ракушка – это корона. Но автору кажется, что она закрылась в границах, что парень сам ее бросил, поэтому она называет его приветы пингами)

Каждый раз я думала что этот пинг посдений, планировала не отвечать, но очнулась когда отправляла со злости ответ

– идиот. Не можешь просто написать «Елена я скучаю», такой гордый, идиты к черту со своими привет как дела

Только когда отправила поняла какое же это коронованое сообщение – рука лицо

Он пишет конечно в пох-ском стиле – « идиот это не красиво, но понимаю ок»

Скучаю по твоему телу, в красном платье

Я – могу сказать где покупала, купишь своей девушке

Он – оно только на тебе смотрится исключительно, твое тело исключительно

Я – найдешь себе девушку с лучшим телом

Он что-то еще не помню в том же стиле

Я – мне надо работать

Он смайлики с поцелуями

Я – если у тебя есть что-то человекеское внутри, не пиши мне

Он – я думал мы нравимся друг другу

Я – если я тебе нравлюсь, то не пиши мне

Он – жаль , но ок

Я – спасибо

Он -пожалуйста

(В общем здесь видно, как даже топтание рядом с границами, как делает парень, способно растить значимость. К сожалению у автора и ЗВ растет вместе с СЗ парня)

На следующий день он что-то написал в 9 утра, я не видела, не читала сутки, он удалил

Уважаемая Эволюция, я понимаю что он издевается надо мной, а я не могу себя защитить, под этой чертовой короной, я не равнодушна к нему до сих пор, хотя у меня 2 месяца назад начались отношения с замечательным мужчиной и все у нас идет хорошо, я просыпаюсь и засыпаю с мыслью о том, что я сделала не так и как мне себя вести, каждый раз думаю что он больше не напишет и успокаиваюсь, и каждый его пинг дает мне надежду, что я могу еще как-то заставить себя уважать, не могу его заблокировать, тяги писать ему нет, но если он в блоке я еще больше начинаю думать о нем, так не пишет и я знаю, что значит ему это не надо и мне легче, я хочу чтобы он сам меня оставил в покое, мол я любила и была открыта, а ты сам отказался и вижу тут свою корону.

Буду благодарна за разбор письма.

(Автор, я не вижу возможности снизить его СЗ, учитывая ваши косяки и вашу корону. Скорее всего долго еще вас будет раскачивать, даже если он перестанет “пинговать”)