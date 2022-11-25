Премьер Румынии – НАТО нужны общие усилия для защиты «каждого сантиметра союзных территорий» от России

Наблюдавшееся в последние годы наращивание российского военного присутствия в Чёрном и Средиземном морях представляет угрозу, в том числе и для стабильности, единства и солидарности союзников по ЕС и НАТО, заявил в интервью El País румынский премьер Николае Чукэ. По его словам, Североатлантическому альянсу нужны общие усилия для защиты «каждого сантиметра союзных территорий» перед лицом России.



AP

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ в интервью испанскому изданию El País заявил, что Североатлантическому альянсу нужны общие усилия, чтобы защитить «каждый сантиметр союзных территорий» перед лицом России.



По его словам, наблюдавшееся в последние годы наращивание российского военного присутствия в Чёрном и Средиземном морях, конкретно в Крыму и Сирии, «представляет угрозу не только для стран Черноморского региона, но и для всех стран Востока, а также для стабильности, единства и солидарности союзников по ЕС и НАТО».

Как заявил Чукэ, «риторика Кремля» направлена ​​не только против Киева, но и против всех, кто поддерживает Украину.

«Нам нужны общие усилия, чтобы принимать меры, защищать себя и обеспечивать защиту всех граждан и каждого сантиметра союзных территорий альянсом НАТО», — отметил румынский премьер.