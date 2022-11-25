 

Премьер Румынии – НАТО нужны общие усилия для защиты «каждого сантиметра союзных территорий» от России

25.11.2022, 17:35, Разное
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Наблюдавшееся в последние годы наращивание российского военного присутствия в Чёрном и Средиземном морях представляет угрозу, в том числе и для стабильности, единства и солидарности союзников по ЕС и НАТО, заявил в интервью El País румынский премьер Николае Чукэ. По его словам, Североатлантическому альянсу нужны общие усилия для защиты «каждого сантиметра союзных территорий» перед лицом России.


AP

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ в интервью испанскому изданию El País заявил, что Североатлантическому альянсу нужны общие усилия, чтобы защитить «каждый сантиметр союзных территорий» перед лицом России.

По его словам, наблюдавшееся в последние годы наращивание российского военного присутствия в Чёрном и Средиземном морях, конкретно в Крыму и Сирии, «представляет угрозу не только для стран Черноморского региона, но и для всех стран Востока, а также для стабильности, единства и солидарности союзников по ЕС и НАТО».

Как заявил Чукэ, «риторика Кремля» направлена ​​не только против Киева, но и против всех, кто поддерживает Украину.

«Нам нужны общие усилия, чтобы принимать меры, защищать себя и обеспечивать защиту всех граждан и каждого сантиметра союзных территорий альянсом НАТО», — отметил румынский премьер.


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