Каждый россиянин получит бесплатно по ящику водки к Новому году

C 10 декабря каждый гражданин России сможет бесплатно

получить 20 бутылок водки отечественного производства. Для этого необходимо подать

заявку на портале Госуслуги, после этого на электронную почту поступит специальный

сертификат.

Нововведение реализовано в рамках федеральной целевой программы «Праздник к нам приходит».

«Этот проект мы сделали вместе с Союзом производителей

алкогольной продукции, половину расходов на себя берут предприниматели, а половину –

федеральный бюджет», – рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Россияне смогут сами выбрать марку желаемой водки. Максимальная стоимость

бутылки не должна превышать 400 рублей в регионах и 500 в Москве и Санкт-Петербурге.

Сертификаты будут принимать во всех крупных сетевых магазинах и специализированных алкомаркетах. Получить и реализовать сертификаты несовершеннолетних

граждан смогут их законные представители.

—