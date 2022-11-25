Каждый россиянин получит бесплатно по ящику водки к Новому году
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C 10 декабря каждый гражданин России сможет бесплатно
получить 20 бутылок водки отечественного производства. Для этого необходимо подать
заявку на портале Госуслуги, после этого на электронную почту поступит специальный
сертификат.
Нововведение реализовано в рамках федеральной целевой программы «Праздник к нам приходит».
«Этот проект мы сделали вместе с Союзом производителей
алкогольной продукции, половину расходов на себя берут предприниматели, а половину –
федеральный бюджет», – рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.
Россияне смогут сами выбрать марку желаемой водки. Максимальная стоимость
бутылки не должна превышать 400 рублей в регионах и 500 в Москве и Санкт-Петербурге.
Сертификаты будут принимать во всех крупных сетевых магазинах и специализированных алкомаркетах. Получить и реализовать сертификаты несовершеннолетних
граждан смогут их законные представители.
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