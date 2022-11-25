 

Князь Монако Альбер II о здоровье княгини Шарлен и воспитании детей в новом интервью

25.11.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Князь Монако Альбер II дал редкое интервью, конечно же, местному изданию Monaco Matin (другим СМИ Его Светлость такую честь почти никогда не оказывает). В беседе с журналистом он поделился своими мыслями о воспитании детей (у него их двое, не считая внебрачных детей), а также рассказал последние новости о состоянии здоровья своей супруги, княгини Шарлен.

Как говорит 64-летний князь, они с женой стремятся привить правильные ценности Жаку и Габриэлле, которым скоро исполнится восемь лет. Родители уже готовят маленького Жака — наследника престола — к его будущим обязанностям.

Это целый набор знаний, сведений, правил поведения, которые ему необходимо усвоить, — сказал князь. — Также очень важно являться для него хорошим примером.

Князь Монако подчеркнул, что, хотя Жак — наследный принц, его сестра Габриэлла тоже будет играть не последнюю роль в руководстве страной:

Она должна быть достаточно опытной, чтобы помогать и поддерживать своего брата, разделять с ним определенные обязанности… Они неразлучны.

Принцесса Габриэлла и принц Жак

Насчет самочувствия 44-летней княгини Шарлен Альбер II сказал следующее: он выразил радость по поводу того, что здоровье его жены восстановилось и она может принимать участие во многих мероприятиях.

Она выходит в свет, но все еще устает, так что ей еще нужно время, чтобы полностью вернуться к своим привычным обязанностям.

Напомним, весь последний год здоровье Шарлен вызывало большое беспокойство. Впервые она заболела во время пребывания в Южной Африке в мае 2021 года – во время краткого 10-дневного визита в ее родную страну. Однако осложнения от предыдущей ЛОР-процедуры задержали ее возвращение на шесть месяцев. А последующая серия болезненных корректирующих операций, рецидив и дальнейшее лечение отложили ее окончательный приезд в Монако до марта. После своего возвращения в Монако она объяснила, что ее здоровье остается «хрупким», однако после Шарлен исправно появлялась на ряде общественных мероприятий.

В июне этого года княгиня заболела коронавирусом и на какое-то время пропала с радаров. Но последнее время княгиня часто выходит в свет как одна, так и с мужем. В начале ноября князь и княгиня посетили премию Princess Grace Awards в Нью-Йорке, названную в честь матери Альбера, актрисы и принцессы Грейс Келли. Эта награда ежегодно присуждается молодым и талантливым деятелям театра и кино, а также танцорам. В середине месяца они организовали специальный прием во дворце Монако и отметили заслуги бенефициаров организации Красный Крест. А в последних числах месяца отпраздновали Национальный день Монако с другими представителями семьи Гримальди.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.21 / Пентагон признал существование программы по изучению НЛО на которую уже потратили 22 миллиарда долларов

15.10.20 / В России введут налог на нетрадиционную сексуальную ориентацию

13.02.21 / На Навального завели новое дело за попытку использовать технику из мультсериала «Наруто» в зале суда

09.06.22 / От чего вас прёт? – Личное мнение

07.03.22 / Мнение: Цензура на Реддите, санкции против детей-инвалидов и чешские игроделы против России

17.09.22 / Модная прическа для смелых: как адаптировать стрижку “медуза” для повседневного образа

08.02.22 / Политолог Романенко: Макрон приедет в Киев с невыгодными инициативами

24.06.22 / Упрашивал жену сделать аборт, а когда она запила, завел любовницу: как живет семья доктора Мясникова

24.11.21 / Распылять слишком близко к корням и использовать слишком часто: как нельзя применять сухой шампунь, чтобы избежать зуда, раздражения и выпадения волос

27.07.22 / Последние тренды лета: какие шлепанцы носить в августе, чтобы не отставать от моды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика