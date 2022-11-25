Стало известно, почему Дженнифер Лопес удалила все фото из социальных сетей

Самые безумные теории фанатов о разладе в семье Джей Ло и Бена Аффлека рассыпались в прах. Певица открыла новую творческую эру и очистила свой блог в преддверии выхода долгожданного полноформатного альбома. Она сменила фото профиля и в качестве первого поста разместила анонс с трек-листом грядущего релиза. Видео вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Этот альбом — самое честное, что я когда-либо делала, кульминация того, кто я есть, — говорила ранее поп-звезда.

Пластинка получила название «This Is Me… Now» и является продолжением третьего студийного альбома Джей Ло «This Is Me… Then», выпущенного ровно 20 лет назад, в 2002 году. В новую работу войдет 13 песен, как минимум одна из которых, судя по названию, посвящена любимому мужу певицы Бену Аффлеку («Dear Ben Pt. II»).

«This Is Me… Now» станет восьмой пластинкой в дискографии певицы и выйдет в 2023 году. Последний большой релиз «A.K.A.» Джей Ло выпустила 13 июня 2014-го. Помимо новой музыки миссис Аффлек активно занята своей карьерой в кино. В следующем году она появится на экране в остросюжетном криминальном ромкоме «Моя пиратская свадьба».