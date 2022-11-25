Скандалы: Порубить и отключить…

На Урале из-за бизнес-конфликта людей оставили без интернета

В Челябинской области продолжаются «кабельные войны». Энергетики срезают со столбов интернет-провода, оставляя людей без связи. Провайдеры заявляют, что это незаконно и просят власти ввести мораторий. «Новые известия» разбирались в проблеме. Жители Челябинской области стали заложниками конфликта между владельцами электросетей и интернет-провайдерами. Энергетики регулярно срезают со своих столбов провода связи, через которые жители получают доступ к интернету и кабельному телевидению. Сетевики из компании МРСК Урала (входит в Россети) заявляют, что кабели «бесхозные» и за аренду не платят.

Интернет-провайдер «Интерсвязь», чьи сети регулярно уничтожают, говорят, что давно согласовали список адресов, где пользуются чужими столбами, и около года исправно оплачивают аренду.

«То, что происходит, это не демонтаж, а порча кабелей, — говорит генеральный директор компании ООО «Фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов, — их режут на несколько частей, после этого кабель просто не восстановить. Чтобы вернуть людям доступ в интернет, нужно прокладывать новый. 23 ноября сотрудники МРСК Урала в очередной раз уничтожили линии связи в Златоусте, Кусе и Верхнем Уфалее. Первый такой случай зафиксирован в конце сентября в Челябинске. В результате сотни жителей остались без интернета и ТВ. Нам известно, что аналогичные работы планируются и сегодня».

По словам Руслана Усманова, связисты и сетевики уже завершили инвентаризацию столбов, которые используются для прокладки оптической линии. Это более 30 тысяч опор, за которые провайдер ежемесячно платит более 2 миллионов рублей за аренду. Но, несмотря на это, срезают провода по адресам, которые уже признаны обеими сторонами.

«Мы готовы и дальше уточнять перечень опор, которыми пользуемся, — говорит руководитель компании, — чтобы начать этот процесс мы запросили у сетевиков правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые являются предметом договора. Но до сих пор их не получили, вместо ответа начался незаконный демонтаж. Мы готовы к диалогу и призываем коллег вернуться в правовое поле».

В компании «Интерсвязь» отмечают, что рубить провода запрещено как минимум по двум юридическим основаниям. Во-первых, закон о связи запрещает уничтожать инфраструктуру. Демонтировать сети можно только по решению суда. Во-вторых, это противоречит режиму базовой готовности, введенной в регионе на фоне СВО.

При этом под ножницы сетевиков могут попасть и другие операторы, у которых сейчас тоже идут сложные переговоры с МРСК Урала.

«Не понятная позиция МРСК, которая сначала требует провести инвентаризацию, подписывает документы, а потом оказывается, что документы не верные, и сами же затягивают работу по уточнению, — говорит технический директор компании «Гиперсеть» Василий Поляков. — Мы с сентября пытаемся урегулировать вопрос, уже четыре раза подписывали документы. В очередной раз они оказались неверные. По Челябинску не можем провести инвентаризацию: то сотрудник в отпуске, то на больничном, то его уволили».

В компании МРСК Урала «Новым известиям» заявили, что занимаются демонтажом только бесхозных сетей, которые считают «абонентскими», то есть принадлежащими клиентам, конечным потребителям услуг интернета:

«Законодательство предусматривает, во-первых, обязательное наличие возмездного договора с владельцем опор ЛЭП, а во-вторых, участие в договорных отношениях специального субъекта – организации связи, — сообщили в МРСК, — в случае, если владелец линии связи не выявлен, сетевая компания считает данное имущество бесхозяйным. Бесхозяйные линии в отсутствие надлежащего обслуживания способны причинить вред линиям электропередачи, в связи с чем «Россети Урал» оставляет за собой право на самозащиту».

Однако, провайдеры заявляют, что просто не могут договориться с сетевиками о синхронном выходе на объект, чтобы определить, где чьи провода.

«МРСК прислала в адрес всех операторов связи график демонтажа на 79 страниц, где стоят все населенный пункты области, и указана одна дата — 21 ноября, — сообщил генеральный директор компании ООО «Фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов, — как физически присутствовать при этих работах? Если МРСК действительно хотят выявить бесхозные сети и демонтировать их с опор, то нужно назначать дату и место, приглашать всех операторов, чтобы каждый указал свой кабель, они маркируются, составляет акт, потом идет оплата за пользование опорой. А сейчас просто берут и срезают».

Есть у конфликта еще один нюанс. Провайдеры пытаются оспорить размер платы за аренду столбов. Как выяснилось, сетевики берут с них плату за то, что сохраняют кабель в целостности, в частности должны ремонтировать его в случае повреждения. Но фактически, это никогда не делается, более того, в договоре аренды указано, что вся ответственность за целостность кабеля связи лежит на провайдере.

«Стоимость услуг по размещению линий связи на опорах складывается из двух составляющих, мы не раз пытались получить методику расчета, но нам отказывали, заявляя, что это коммерческая тайна, — сообщил Усманов. — Тем не менее, нам удалось получить методику официально от одного из муниципалитетов. Выявили много интересно. Затраты Россетей состоят из двух частей: первая затраты на проведение техобслуживания опор. С этими затратами мы согласны. А вторая часть — это затраты на обеспечение целостности линий связи сторонних операторов. За нашу многолетнюю практику мы не знаем ни одного случая, чтобы какая-либо электросетевая компания за свой счет восстанавливала кабель. Более того в договоре прописано, что оператор обязан за своей счет поддерживать сеть в рабочем состоянии. А это 62% от стоимости аренды. За что тогда платить? Ни фактически, ни по договору эту работу МРСК не выполняет и мы считаем, что эти затраты включены в расценку необоснованно».

Сейчас провайдер намерен обжаловать тариф в антимонопольную службу и в суде.

Несколько компаний-операторов связи в Челябинской области признались, что видят возможность разрешения конфликта только при участии губернатора региона Алексей Текслера.

«Еще 2 ноября было направлено обращение к главе субъекта с просьбой объявить мораторий на демонтаж сетей связи», — говорят провайдеры.

Реакции на обращение пока не было.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”