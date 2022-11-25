 

Юлия Пересильд подтвердила роман с Михаилом Тройником: “Моя любовь”

25.11.2022, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Теперь роман Юлии Пересильд и Михаила Тройника точно официальный по современным меркам. Актриса опубликовала первую фотографию с новым возлюбленным, подтвердив тем самым новые отношения. Также Юлия оставила под снимком крайне романтичную подпись:

Моя поддержка, моя опора, моя любовь, – и в конце добавила красное сердечко.

Михаил же опубликовал похожий снимок у себя в социальных сетях и признался под ним в любви к Пересильд:

Я люблю эту женщину.

Напомним, что Юлия и Михаил дебютировали как пара на светском мероприятии в минувшую среду. Актеры, которые вместе снялись в фильме режиссера Клима Шипенко “Вызов”, не скрывали своих чувств, держались за руки и всячески демонстрировали, что они пара.

Михаил Тройник служил в “Гоголь-центре” и снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых: “Чики”, “Порт” и “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”. Этой осенью у него вышел сериал “Экзорцист” и по этому случаю актер дал большое интервью HELLO.RU. В нем он, в частности, прокомментировал работу с Пересильд на одной съемочной площадке:

Невероятно [работалось]. В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда. К Климу я не раз ходил на пробы, но до этого не удавалось вместе поработать. На площадке было непросто, но все происходило по любви. Клим большой профессионал. У меня было немного съемочных дней, но они были по-настоящему крутыми и запоминающимися. 

Последний известный общественности роман Пересильд был с Алексеем Учителем. Актриса и режиссер встречались несколько лет, во время этого романа у них родились две дочери – Анна (которая сейчас просит называть себя Анкой) в 2009-м и Маша в 2013-м. При этом они не были женаты и даже скрывали свой роман, так как Учитель до сих пор по документам женат на Кире Саксаганской. В августе 2021-го Юлия подтвердила в разговоре с HELLO.RU, что больше не состоит с Алексеем в отношениях, а позже в интервью Екатерине Гордеевой призналась, что они “не вместе достаточное количество лет”.

Юлия и Алексей с дочерьми


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.22 / “Отношения были честными, я не собиралась никого уводить”: история любви Марины Зудиной и Олега Табакова

09.11.22 / Модные короткие прически на зиму-2022/2023: тренды, которые помогут стильно начать новый сезон

28.04.22 / Володин напомнил о вступающих в силу в мае законах в России

07.07.21 / Контейнеровоз Ever Given застрял в Панамском канале

08.07.22 / Трендовые стрижки, подходящие для круглого лица, помогут визуально скрыть двойной подбородок

27.12.21 / Автоэксперты рассказали, как буксировать автомобиль с «автоматом»

25.05.21 / Православный праздник: день Лукерьи-комарницы, традиции и приметы на 26 мая

07.01.21 / Войска Трампа взяли Капитолий

11.01.22 / Мнение: Иномарки в СССР, землянки для рабочих и КПРФ про теневую экономику

15.09.22 / Выступавший более 40 лет Шифрин сообщил о времени своего ухода со сцены на пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика