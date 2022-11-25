Скандалы: Финансист без границ

Как брокер-миллиардер Тимур Турлов переехал из Лобни в Алматы

В июне 2022 года основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов объявил о смене гражданства с российского (а также Сент-Китса и Невиса) на казахстанское. Бизнесмен, занимавший на своей первой родине 36-е место в списке Forbes с оценкой состояния в $2,6 млрд, объяснил это решение 11 годами жизни семьи в Алматы, и что, мол, там сейчас «дышится свободно». Спустя еще четыре месяца он избавился от российского бизнеса (брокер, УК, банк), продав его оставшемуся в Москве руководству.

Разумеется, вместе с родиной финансист поменял и язык, и теперь общение в Facebook* он ведет исключительно на казахском, да и в целом теперь у него что ни пост – любовь и признательность к новому отечеству.

Вообще такой расчетливости позавидовали бы и главный герой драйзеровской трилогии «Финансист» Фрэнк Каупервуд, и кинозлодей с Уолл-стрит Гордон Гекко. Наверняка их примерами вдохновлялся наш герой, когда 20 лет назад писал электронное письмо российскому брокеру Nettrader с просьбой помочь разобраться в нюансах инвестиций…

Шаурма как предчувствие

Тимур Турлов родился в подмосковной Лобне и по его воспоминаниям в детстве имел совершенно банальную мечту – заработать денег. Если верить сообщениям в сети, осуществить ее удалось не сразу. Первые деньги на инвестиции (около $800) были получены в наследство от дедушки – и вскоре потеряны на биржевых торгах.

По-настоящему серьезный опыт финансист получил в небольшой конторе World Capital Investments, которая торговала на Нью-Йоркской фондовой бирже. Заработать капиталы для нее он также не успел, зато получил бесценный опыт и знания, как все устроено на Уолл-стрит. Тот период Турлов вспоминает с любовью: денег не хватало даже на шаурму, которая продавалась на железнодорожной станции Тимирязевская по пути домой и «удивительно вкусно пахла».

Первое место работы стало трамплином для попадания в брокерское подразделение Юниаструм банка, куда он пришел в 18-летнем возрасте в 2005 году. Молодой финансист помогал выстраивать доступ для клиентов на американские биржи. Завершить процесс удалось аккурат перед кризисом 2008 года, который банк пережить не смог. Всех сотрудников брокера, включая Турлова, уволили, а его подразделение закрыли.

Тимур и его команда

Сплотив вокруг себя костяк из бывших коллег, молодой финансист решился открыть своего брокера. Стартовый капитал около $50 тысяч был взят из выходного пособия, полученного в Юниаструме.

Компания предоставляла россиянам доступ к американскому рынку акций. Посткризисное ралли в Америке в 2009 году помогло молодому бизнесу встать на ноги и уже не зависеть от горстки ключевых клиентов. В 2011 году компания стала называться Freedom Finance. Тогда же Турлов впервые приехал в Казахстан, куда впоследствии перевез и всю свою семью.

По воспоминаниям финансиста, страна привлекла его схожестью экономики с российской, но при этом отсутствием развитого рынка инвестиционных услуг. Это был своеобразный «голубой океан», в котором был шанс стать лидером, что «Фридом Финансу» и удалось сделать за несколько лет. Если российское подразделение все это время оставалось крепким середнячком, в Казахстане брокер быстро стал главным инвестиционным посредником.

Крах «Астаны»

Закрепив за своей компанией лидерский статус, Турлов стал развивать другое прибыльное направление – андеррайтинг. «Фридом Финанс» начал помогать другим компаниям размещать их акции на бирже, привлекая новых инвесторов. Сам посредник при этом выигрывал дважды: получал хорошую комиссию от выходящих на биржу компаний, а также наращивал клиентскую базу за счет агрессивной рекламы и продвижения инвестиций.

В конце июня 2017 года произошло IPO «казахского Тинькофф» – перспективного и бурно растущего банка «Астана». «Фридом Финанс», помогал размещать акции на бирже, а заодно активно продавал его своим клиентам. На церемонии старта торгов присутствовало руководство банка и брокера, включая Тимура Турлова. Его подчиненный рассказывал журналистам, что, дескать, у банка амбициозный план развития, и в случае его исполнения акции вырастут в цене. Благодаря ажиотажному спросу на бумаги организаторам размещения пришлось увеличить их предложение с 2,5 до 7,5 млрд тенге.

Спустя год после размещения «Астана» лишилась лицензии Нацбанка Казахстана, и многие участвовавшие в IPO инвесторы потеряли свои деньги.

Проблема пришла, откуда не ждали. Тогда, в 2018 году «свободно дышалось» в стране разве что ее бессменному (на тот момент) лидеру Нурсултану Назарбаеву. Стоило ему вскользь публично упомянуть банк «Астана» среди компаний с «ужасными показателями», как последний тут же столкнулся с кризисом ликвидности. От него побежали все: вкладчики, корпоративные и государственные клиенты. Оказались заморожены сотни миллионов долларов на строительство легкого метро LRT в Нурсултане. В итоге в ноябре 2018-го «Астана» была ликвидирована.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что сам Турлов постарался сгладить негативный эффект от IPO. Так, финансист выкупил у инвесторов акции «Астаны» по цене размещения, потратив на это десятки миллионов долларов (то есть фактически возместил потери клиентов).

IPO не IPO

В 2019 году Freedom Finance сам вышел на американскую биржу NASDAQ, став первым брокером в СНГ, акции которого торгуются в США. Тикер (код) бумаги FRHC.

В ходе размещения компания всячески проводила параллели с IPO – достаточно посмотреть на фотографии с церемонии старта торгов и активную пиар-кампанию по этому поводу. Однако в действительности размещение, судя по всему, носило больше технический характер. Брокер купил нефтяную компанию из Невады BNB Munai, акции которой уже торговались на NASDAQ. Затем он перевел на нее свои активы и сменил название.

Злые языки называли такой листинг «схематозом». Мол, вместо того, чтобы общаться с инвесторами в рамках роуд-шоу, убеждать их в прозрачности бизнеса, пригласить для холдинга ведущих международных аудиторов финансовой отчетности (до конца 2022 года финансы «Фридома» проверяла какая-то мелкая, никому не известная фирма), Турлов и Ко решили по-быстрому выйти на американскую биржу и протрубить на весь мир: «Мы первые!» Стоит отметить, что роуд-шоу в США холдинг проводил, с инвесторами встречался, и аудитора таки сменил: сейчас это Deloitte — крупная компания из «Большой четверки».

Другой «сомнительный фактор» – стремительный взлет котировок акций, который завистливые конкуренты называют чуть ли не «финансовой пирамидой». Рост бумаг в шесть раз за три года – крайне неординарная история для классического брокерского бизнеса, который, кажется, ничего инновационного, кроме казахской цифровой ипотеки, этому миру пока не предложил. Почему инвесторы поверили в гений «Русского Каупервуда» – вопрос риторический. Их даже не смутила продажа российского подразделения, дававшего существенную долю выручки: акции не просели ни на цент.

Впрочем, этому может быть и другое объяснение. В интервью Елизавете Осетинской** финансист заявил, что акционеры компании, желающие поучаствовать в IPO других предприятий через нее, дескать, имеют некие «преференции» перед обычными клиентами. То есть, получается, инвесторы не только пользуются услугами брокера, но и становятся его совладельцами, покупая бумаги и поддерживая тем самым котировки «Фридома».

«Свободные финансы»

Сегодня холдинг выглядит настоящей машиной по производству денег. Выручка в I кв. фискального 2023 года выросла на 55%, до $227 млн, чистая прибыль поднялась до $59 млн (на 7,2%). Прибыль на акцию – без цента доллар. Компания работает в 14 странах и обслуживает 479 тысяч клиентов.

Штаб-квартиру Freedom Finance Турлов давно перевез из Москвы в Алматы, потому что так спокойнее для бизнеса. Разумное и расчетливое решение. В сегодняшнем нестабильном финансовом мире важен не только процент комиссии, который ты заработаешь с клиентов, но и цвет твоего паспорта.

А поэтому:

Талайды өткердік, өткенге салауат,

Тәуліктік сәулетті, келешек ғаламат!

*

21.03.2022 г. американская транснациональная холдинговая компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Meta Platforms Inc. является материнской компанией социальных сетей Facebook и Instagram. Facebook и Instagram также признаны экстремистскими организациями, их деятельность на территории РФ запрещена.

**

Осетинская Елизавета Николаевна внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”