Мыть с мылом или самостоятельно приготовленным средством: как правильно и наиболее эффективно чистить кисти для макияжа

Некоторые девушки часто забывают чистить свои кисточки для макияжа. Этот процесс часто вызывает раздражение и уныние, но это связано только с тем, что женщины не умеют ухаживать за своими изделиями. Некоторые дамы вовсе предпочитают покупать сразу новые кисти для макияжа, чтобы не мыть старые. Нельзя слишком долго использовать эти изделия без должного ухода, поскольку иначе появляется вероятность занести инфекцию на кожу. Поэтому нужно проводить регулярную санитарную обработку, которая сохранит кисточки для макияжа мягкими и чистыми. С помощью правильного ухода можно защитить изделия от нежелательного налета, бактерий и грязи.

Как часто требуется чистка

Визажисты рекомендуют очищать кисточки для макияжа после каждого использования. Иногда у девушек не хватает времени на этот процесс утром, поэтому можно заняться им в вечернее время. Для ежедневного ухода используется быстрая очистка распылением подходящим чистящим средством. Для этого можно купить или сделать самостоятельно раствор на спиртовой основе. Благодаря содержанию спирта предотвращается скопление грязи и бактерий.

Глубокие очистки нужно проводить каждые две-три недели. Опытные мастера макияжа советуют относиться к кисточкам так же, как и к собственным волосам. Девушки редко ждут целую неделю, перед тем как вымыть голову шампунем, поэтому нужно грамотно ухаживать за кисточками, а особенно это важно для изделий, сделанных из натуральных волос.

Придерживайтесь расписания

Некоторые женщины просто иногда забывают о том, что нужно чистить кисти, поэтому желательно составить специальное расписание в телефоне, оставив напоминания на каждый день чистки. Глубокая чистка может проводиться с помощью детского шампуня или оливкового масла. Чем больше времени проходит между чистками, тем больше грязи и бактерий придется удалять.

Кисточка, которая используется для нанесения тонального крема, нуждается в качественной чистке не реже одного раза в неделю. Изделия, применяемые для нанесения разной косметики на кожу вокруг глаз, нужно мыть по крайней мере два или три раза в месяц. Поэтому желательно составить простое и легко запоминаемое расписание, которого несложно придерживаться.

Регулярно пользуйтесь спреем-очистителем

Для ежедневного ухода за кисточками желательно применять чистящее средство в форме спрея. Просто нанесите немного средства на изделия, после чего ворс протирается чистым и сухим полотенцем. Этот метод позволяет справиться с процессом чистки буквально за несколько минут.

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Если женщина давно не чистила кисточки, то для удаления грязи и остатков косметических средств можно воспользоваться запасной зубной щеткой, оснащенной мягкой щетиной. После этого нужно распылить чистящее средство и насухо вытереть ворс. Магазины предлагают большое количество различных средств, предназначенных для чистки инструментов, используемых в процессе нанесения макияжа. Можно сделать подходящий состав даже из домашних средств.

Как правильно мыть кисточки

Раз в две недели требуется глубокая чистка изделий. Сначала смочите кисти водой с каплей нежного очищающего средства для лица или детского шампуня. Помассируйте щетинки руками, периодически смывая остатки косметических средств. После этого дайте щеткам высохнуть в течение всей ночи. Для сушки нужно положить кисточку набок, а не ставить ее вертикально в чашку. Это гарантирует, что вы не ослабите клей на наконечнике кисти, поэтому будут сохранены все ворсинки. Поэтому во время мытья важно продлить срок службы изделий, а не ослабить щетину или ручки.

Как выбрать средство для чистки

Не нужно тратить много денег на покупку модных средств для удаления косметических средств. Допускается для грамотного ухода за кисточками пользоваться детским шампунем, обычным мылом или средством, предназначенным для мытья посуды.

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Если прошло много времени с момента последней чистки, поэтому скопилось много грязи и налета, то придется немного помассировать их руками, смоченными в воде и чистящем средстве. Обычное средство для мытья посуды отлично расщепляет жиры и удаляет весь макияж и бактерии. Эта техника особенно полезна для кистей для консилера и губной помады, поскольку они используются для нанесения липких средств.

Еще одна причина, по которой требуется регулярная чистка, заключается в том, что если пользоваться одной кистью для нанесения разных теней, то цвета будут перемешиваться, что приводит к получению некрасивого и неравномерного макияжа.

Очищайте даже ручку

При чистке кистей важно, чтобы ручка оставалась сухой. Щетинки щетки прикреплены к ручке клеем, поэтому чем больше клей подвергается воздействию мыла и воды, тем слабее он становится. Однако это не означает, что ручку вообще не следует чистить. Мы прикасаемся к ней каждый день, поэтому важно, чтобы она была чистой и ухоженной.

Для очистки ручки можно нанести спирт на ватный тампон, которым далее протирается вся ручка. Это позволит не только удалить остатки грязи и косметических средств, но и продезинфицировать изделие.

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Как мыть кисточку для туши

Важно вымыть все кисточки для макияжа, а особенно те, при использовании которых применяются влажные средства. Поэтому важно позаботиться даже о кисте для туши. Когда влажная среда, богатая бактериями, соприкасается с кожей, возникает риск появления инфекций и дерматита. Поэтому если не получается вычистить палочку для туши, то ее нужно выбросить. Срок службы таких изделий составляет не больше трех месяцев.

Какими средствами для чистки пользоваться

Не все девушки знают, чем мыть кисточки. Можно выбрать разные чистящие средства для удаления косметических средств. Часто выбирается приятный и нежный детский шампунь. Средством для мытья посуды полезно пользоваться, когда косметика особенно сильно прилипла к кистям. Можно приобрести и профессиональные средства, продающиеся в магазинах, которые содержат много витаминов и питательных веществ, а также позволяют продлить срок службы щеток.

Каждая женщина может создать свой раствор из домашних средств. Для этого можно пользоваться оливковым маслом, жидким кастильским мылом или дистиллированным белым уксусом. Налейте немного оливкового масла в неглубокую посуду и вдавите щетинки в это средство. Покрутите кисточку, чтобы убедиться, что она хорошо увлажнена, но следите за тем, чтобы масло не касалось ручки. Затем наполните другую неглубокую миску мылом и небольшим количеством теплой воды. Прополощите щетку в мыльной воде, затем окуните ее в белый уксус. Остатки косметики будут разрыхлены и удалены маслом и мылом, а уксус поможет уничтожить все бактерии. Аккуратно отожмите лишнюю воду с кисти и дайте ей высохнуть.

Таким образом, правильный уход за кистями гарантирует долгий срок их службы. Для этого нужно осуществлять ежедневную и регулярную глубокую чистку.