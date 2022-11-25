Королева-консорт Камилла передала сотни мишек Паддингтон, которые оставляли после смерти Елизаветы II, детям

В четверг, 24 ноября, королева-консорт Камилла лично доставила детям плюшевых медведей Паддингтон и другие мягкие игрушки, которые подданные оставили вместе с цветами и записками с соболезнованиями после смерти королевы Елизаветы II у Букингемского дворца. В стенах детского благотворительного фонда Barnardo’s в Лондоне в честь приезда супруги Его Величества был устроен большой праздник с угощениями. Там же к королеве присоединились актеры Хью Бонневиль и Мадлен Харрис, сыгравшие мистера Брауна и Джуди Браун во франшизе фильма “Паддингтон”.

Для визита Ее Величество выбрала платье-пальто миди своего любимого изумрудного цвета, к которому подобрала черные высокие сапоги на каблуках и изумрудную сумку в тон образу. На груди у Камиллы была необычная брошь в виде птицы – пересмешника. Это украшение бренда Van Cleef & Arpels из коллекции Lucky Animals. Также из украшений на ней были золотая цепочка с несколькими кулонами, жемчужные серьги и браслет – тоже Van Cleef & Arpels.

Напомним, многие стали ассоциировать персонажа детского фильма с Елизаветой II после того, как к Платиновому юбилею монарха летом этого года было снято трогательное видео . В нем Елизавета и Паддингтон встретились за чашкой чая. Ролик можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Также в мае этого года королева Елизавета II открыла новую железнодорожную линию на Паддингтонском вокзале. А после ее смерти плюшевые мишки Паддингтон стали одним из самых популярных сувениров – их раскупили за считанные часы.