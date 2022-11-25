 

Звезда “Сумерек” Эшли Грин показала новые фото дочери по важному поводу

25.11.2022, 14:44, Разное
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В отличие от большинства звездных коллег, которые скрывают лица своих чад, 36-летняя Эшли Грин регулярно выкладывает свежие фотографии дочери Кингсли Рэйнн. Сегодня Эшли поделилась с подписчиками очередной порцией трогательных снимков с семейного празднования Дня благодарения. 

Счастлива, – написала она в посте.

Эшли и ее супруг Пол Хоури впервые стали родителями в конце сентября. А о беременности Эшли Грин стало известно еще в марте. На последних сроках в июле актриса снялась обнаженной, продемонстрировав округлившийся живот, а в августе устроила грандиозную вечеринку baby shower в честь будущего малыша. Сразу после рождения дочери она показала фанатам свою идеальную фигуру.

Эшли Грин и актер озвучивания Пол Хоури вместе с 2013 года. До церемонии бракосочетания, которая состоялась 6 июля 2018 года в присутствии 200 гостей, пара встречалась 5 лет, а предложение руки и сердца Пол сделал только через три года после начала романа. 


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