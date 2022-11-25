СМИ рассказали о юной любовнице Беглова

На пропажу из публичного пространства губернатора Петербурга Александра Беглова обратили внимание СМИ. Чиновник не принял участия в значимых для страны событиях страны, например, в спуске на воду нового ледокола «Якутия».

Просмольнинские СМИ объяснили отсутствие Беглова якобы официальным отпуском, не официально же – он находится в одной из элитных московских клиник, где проходит омолаживающие процедуры, которые предполагают появление на лице кровоподтеков и отеков. Поэтому в публичных мероприятиях он и не участвует.

Как рассказала «Правда.ру», причиной резкого желания «омолодиться» 66-летнего политика может служить наличие молодой пассии. Близкие к Смольному источники говорят, что дама вдвое моложе губернатора, ей от 28 до 33 лет, у нее темные волосы, и зовут ее Катя. Она любит дорогие подарки и часто встречается с градоначальником, как по работе, так и вне ее.

Среди сотрудниц Смольного не сложно отыскать подходящую кандидатуру. Это либо Екатерина из Управления по развитию садоводства и огородничества или Комитета информатизации и связи. Однако журналисты считают, что, что вероятней всего любовница Беглова трудится либо в Комитете по тарифам, либо в пресс-службе правительства города.

Ранее про другую пассию Беглова – экс-коллегу по СПбГАСУ Ксению Малинину, от которой у чиновника есть, дочь, писали СМИ. Екатерина же, о которой идет речь выше, намного моложе и судя по дорогим косметическим процедурам Беглова, имеет амбиции и претензии к внешности ухажера.