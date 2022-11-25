 

В Нижневартовске разыскивают местного жителя, самостоятельно установившего потолок цен на водку

25.11.2022, 13:33, Разное
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В Нижневартовске ищут местного жителя, который обокрал уже три магазина за неделю. Во всех случаях он воровал спиртные напитки – водку и джин, причём делал это открыто, общественно опасным способом.

В органы обратились владельцы и представители супермаркетов, которые описали один и тот же сценарий ограбления. С виду прилично одетый мужчина заходил в торговый зал, брал 3-4 бутылки спиртных напитков, после чего на кассе заявлял, что устанавливает на них потолок цен и требовал отпустить товар на его условиях.

Злоумышленник показывал кассирам и охране собственные расчёты предельной цены, однако никто не успел ничего запомнить. К тому же вор всё равно ни разу не заплатил ни копейки – в момент замешательства публики он проявлял недюжинную прыть, добегал до выхода с товаром и скрывался.

Налёты происходили с периодичностью раз в несколько дней. Согласно официальному пресс-релизу, во все крупные торговые точки в режиме секретности внедрены законспирированные стражи порядка, которые ожидают очередного появления преступника. Отличить их от сотрудников магазинов можно по форменной одежде и служебным удостоверениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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