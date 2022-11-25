Изменяла Тихонову с мужем Гурченко, винила себя в смерти сына: запутанная личная жизнь Мордюковой

Нонна Мордюкова по праву считалась одной из самых известных и востребованных актрис советского кино. Артистка построила успешную карьеру, сыграла десятки запоминающихся ролей и покорила своим творчеством миллионы зрителей. Однако в личной жизни Нонна Викторовна оказалась несчастна.

Свою первую серьезную любовь Нонна Мордюкова встретила еще в студенческие годы. Тогда за харизматичной актрисой ухаживали многие мужчины, но она отдала свое сердце Вячеславу Тихонову, с которым познакомилась на съемках фильма “Молодая гвардия”. Влюбленные оказались полными противоположностями, однако это не помешало им пожениться и создать семью. В 1950 году у пары родился сын Владимир.

Со стороны союз двух звезд кинематографа казался идеальным. Но спустя 13 лет супруги неожиданно развелись. Эмоциональная Мордюкова не раз поддавалась соблазнам и крутила романы буквально у мужа на глазах. Одним из ее увлечений стал Борис Андроникашвили – бывший муж Людмилы Гурченко.

Тихонов знал об изменах жены и, по словам сестры Мордюковой, готов был ее простить. Однако актриса к нему так и не вернулась. Она прожила с Борисом Андроникашвили несколько лет, но к свадьбе эти отношения не привели. Затем звезда вышла замуж за актера Владимира Сошальского. Этот брак тоже оказался несчастливым и распался уже через полгода.

К сожалению, на неудачах в любви испытания артистки не закончились. Главной болью в жизни Нонны Викторовны стала судьба ее единственного наследника. Повзрослев, Владимир пошел по стопам знаменитых родителей и преуспел в актерской карьере. Однако его жизнь разрушили пагубные пристрастия.

В юности сын артистов пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам. Владимир Тихонов был женат на актрисе Наталье Варлей и фигуристке Наталье Егоровой, но ни та, ни другая не смогли смириться с его образом жизни. Оба брака распались, несмотря на рождение детей. Владимир не смог победить пагубные пристрастия, почти забросил актерскую карьеру и к 40 годам перенес два инсульта. А 11 июня 1990 года его не стало. Врачи пришли к выводу, что к остановке сердца привела алкогольная и наркотическая интоксикация.

Нонна Мордюкова очень тяжело переживала утрату и до конца своих дней мучилась от чувства вины. Артистка корила себя за то, что уделяла наследнику мало внимания и не смогла ему помочь.