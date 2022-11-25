 

Как Мэрайя Кери, Алек Болдуин, Хайди Клум, Бруклин Бекхэм и другие звезды отметили День благодарения

25.11.2022, 13:20, Разное
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День благодарения отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября и открывает праздничный сезон, который включает Рождество и Новый год. Изначально это был праздник для выражения благодарности Богу, однако со временем утратил религиозную составляющую и стал общенародным. По традиции в этот день принято собираться всей семьей. За праздничным столом гости выражают признательность близким и угощаются теми же самыми блюдами, что и их предки — фаршированной индейкой с клюквенным сиропом и сладким тыквенным пирогом.

Впрочем, с годами традиции теряются, и многие селебрити, находящиеся в постоянных разъездах, вынуждены праздновать День благодарения вдали от семьи. Однако находятся и те, кто откладывает дела и собирает всех ближайших родственников вместе. Как знаменитости отметили праздник в этом году — смотрите в нашей подборке.

Хайди Клум и Том Каулитц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сегодня и так благодарен за мою абсолютно великолепную жену. Люблю тебя, детка. Спасибо за все, что ты делаешь. Ты лучшая.

Я так благодарна – с Днем благодарения, люблю тебя.

Лили Коллинз

Я так благодарна за моих парней…

Пол Маккартни

Благодарю за любовь. Пол.

Памела Андерсон

В эти праздничные дни мне повезло: это благословение – иметь возможность размышлять в истине, благодарности и радости… Я чувствую любовь и гордость – как мать самых сладких сыновей Брэндона и Дилана. Было много взлетов и падений, и они снова и снова доказывали свою стойкость и силу. Моя история любви неполная без них. За что вы благодарны?

Алек Болдуин

Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Счастливого Дня благодарения всем американцам, близким и не очень. В этом году мы живем в режиме благодарности за здоровье, счастье и семью. Всем любви.

Джимми Киммел

Мэрайя Кери

Счастливого Дня благодарения! Благодарна и горжусь своими прекрасными детишками. Благодарна, что они есть в моей жизни, и благодарна за замечательные моменты вместе с ними. 

Ванесса Хадженс

Счастливого Дня благодарения. За столько всего можно быть благодарным… Мать природа, семья, друзья, этот человек рядом со мной. И этот список бесконечен. 

Эшли Грин

Счастливого Дня благодарения от нашей семьи — вашей.

София Вергара

Надеюсь, вы все замечательно и безопасно провели День благодарения!


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