Как Мэрайя Кери, Алек Болдуин, Хайди Клум, Бруклин Бекхэм и другие звезды отметили День благодарения
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День благодарения отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября и открывает праздничный сезон, который включает Рождество и Новый год. Изначально это был праздник для выражения благодарности Богу, однако со временем утратил религиозную составляющую и стал общенародным. По традиции в этот день принято собираться всей семьей. За праздничным столом гости выражают признательность близким и угощаются теми же самыми блюдами, что и их предки — фаршированной индейкой с клюквенным сиропом и сладким тыквенным пирогом.
Впрочем, с годами традиции теряются, и многие селебрити, находящиеся в постоянных разъездах, вынуждены праздновать День благодарения вдали от семьи. Однако находятся и те, кто откладывает дела и собирает всех ближайших родственников вместе. Как знаменитости отметили праздник в этом году — смотрите в нашей подборке.
Хайди Клум и Том Каулитц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Сегодня и так благодарен за мою абсолютно великолепную жену. Люблю тебя, детка. Спасибо за все, что ты делаешь. Ты лучшая.
Я так благодарна – с Днем благодарения, люблю тебя.
Лили Коллинз
Я так благодарна за моих парней…
Пол Маккартни
Благодарю за любовь. Пол.
Памела Андерсон
В эти праздничные дни мне повезло: это благословение – иметь возможность размышлять в истине, благодарности и радости… Я чувствую любовь и гордость – как мать самых сладких сыновей Брэндона и Дилана. Было много взлетов и падений, и они снова и снова доказывали свою стойкость и силу. Моя история любви неполная без них. За что вы благодарны?
Алек Болдуин
Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Счастливого Дня благодарения всем американцам, близким и не очень. В этом году мы живем в режиме благодарности за здоровье, счастье и семью. Всем любви.
Джимми Киммел
Мэрайя Кери
Счастливого Дня благодарения! Благодарна и горжусь своими прекрасными детишками. Благодарна, что они есть в моей жизни, и благодарна за замечательные моменты вместе с ними.
Ванесса Хадженс
Счастливого Дня благодарения. За столько всего можно быть благодарным… Мать природа, семья, друзья, этот человек рядом со мной. И этот список бесконечен.
Эшли Грин
Счастливого Дня благодарения от нашей семьи — вашей.
София Вергара
Надеюсь, вы все замечательно и безопасно провели День благодарения!
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