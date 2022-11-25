 

78-летнего актера “Игры в кальмара” О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах

25.11.2022, 13:20, Разное
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За последние годы движение #MeToo приобрело общемировые масштабы, и теперь ни одно злодеяние знаменитостей не остается незамеченным. Согласно информации агентства Yonhap News, накануне 78-летнему южнокорейскому актеру О Ен Су были предъявлены серьезные обвинения в сексуальных домогательствах.

Истцом выступила женщина, имя которой пока что не известно. По словам потерпевшей, актер приставал к ней еще в 2017 году, однако в прокуратуру она осмелилась обратиться лишь четыре года спустя, в 2021-м. Тогда дело закрыли за неимением доказательств, однако теперь возобновили по требованию истца. Впрочем, сам О Ен Су обвинения отвергает и категорически отрицает факт домогательств по отношению к пострадавшей.

Напомним, что в суперхите Netflix “Игра в кальмара” О Ен Су сыграл самого старого участника гонки на выживание, а по совместительству и ее зловещего организатора. В этом году актер был удостоен премии “Золотой глобус” за лучшую мужскую роль второго плана. Сработает ли механизм “отмены”, покажет время.

15 фактов о сериале “Игра в кальмара” читайте в нашем специальном материале.


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