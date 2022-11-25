 

В Кремле рассказали о работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении

25.11.2022, 13:00, Новости дня
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Россия на постоянной основе продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и в подписании мирного договора между двумя республиками, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.

Он также сообщил, что в ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в РФ не планируется.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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