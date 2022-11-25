Они заслуживают места в образах сезона: микротренды осени-зимы 2022, которые точно стоит попробовать

Если вы не являетесь сторонников массовых тенденций, есть отличная идея попробовать использовать микротренды, которые помогут вам создать стильный и оригинальный лук. Поговорим о том, какие предметы одежды в моде нынешнего сезона, и как использовать эти тренды в своем наряде.

Длинные носки

Очень эффектно и привлекательно выглядят длинные носки. Они не только добавляют креативности вашему образу, но и являются практичными. Если на улице не очень холодно, вы сможете умеренно утеплиться, но при этом использовать не зимнюю, а осеннюю обувь. Длинные шерстяные носки точно не дадут вам замерзнуть.

Кожаные куртки 90-х (на главном фото)

Они остаются в тренде, невзирая на то, что прошло достаточно много лет с момента их появления. Они выполнены в стиле бомбера, который отличается утонченностью, но в то же время может выступать, как повседневный. Молния впереди и на рукавах, минималистическая эстетика и прекрасный внешний вид помогут вам создать креативный и привлекательный образ.

Балетки

На какое-то время мы попрощались в этом видом обуви, однако пришло время ему вернуться. Причем, балетки возвращаются не только в качестве летней обуви, но и подходящей под осенний и зимний лук. Особенность состоит в том, что вы их можете надеть с теплыми носками. Выбирайте комплект из широких джинсов или мини-юбки с многослойным или удлиненным верхом, и вы не ошибетесь.

Розетки

Речь идет о мелких деталях в одежде, которые являются яркими акцентами и превращают ваш комплект одежды в нарядный. Розетки могут быть прикреплены к платьям или блузам, оригинальным решение будет надеть их со свитером оригинального фасона. Проявите фантазию и украсьте свой наряд максимально экстравагантно, с розеткой это у вас идеально получится.

Длина макси

Очень удобная мода для прохладного сезона, поскольку вы можете утеплиться, не теряя привлекательной эстетики. Речь идет о платьях и юбках в пол, которые вы можете сочетать с любым верхом по своему усмотрению.

Байкерские сапоги

Вы никогда не останетесь незамеченной и будете ловить на себе восхищенные взгляды, если остановите свой выбор на байкерских сапогах. Они сделаны из грубой потертой кожи с присутствующими на ней металлическими пряжками. Сапоги замечательно смотрятся с любой верхней одеждой, поскольку они гармонично вписываются в любой образ (в том числе и в совмещении с другим стилем).

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Флисовые вещи

Очень модно и привлекательно выглядят флисовые вещи, но это не единственное их преимущество. Они теплые и приятные на ощупь, поэтому вы можете надевать их в холодную погоду и выглядеть очень эффектно.

Остроносые сапоги

Возвращение в моду 90-х и 2000 годов стало приятной неожиданностью для любительниц стильной обуви. Такие сапоги выглядят нарядно, они подходят к любому комплекту одежды, поэтому проявляйте фантазию и сочетайте разные стили (или оставайтесь приверженцем классики). Преимуществом также является то, что шпилька не очень высокая, а колодка удобная, что обеспечивает комфортное ношение.

Шалевые воротники

Очень эффектно смотрятся пальто и куртки с шалевыми воротниками. Они красивы и практичны, поскольку являются утепляющими и защищающими от мороза и ветра. Фасон воротника может быть любым, главная фишка состоит в том, чтобы он был большим и с возможностью трансформирования (его можно завязать или создать самую привлекательную, на ваш взгляд, форму).

Легкие пуховики и пальто

Эти вещи прочно вошли в обиход и быстро стали любимыми, поскольку отличаются практичностью и привлекательным внешним видом. Но сегодня их можно назвать усовершенствованными, поскольку в тренде облегченные модели. Остановите свой выбор на одежде с тонкой прослойкой пуха или синтепона, поскольку они отлично сохраняют тепло и выглядят более элегантно.