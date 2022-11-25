В строгом соответствии с цветом торжества: тенденции зеленого френча для предстоящих зимних праздников

Скоро Новый год, и ни для кого не секрет, что зеленый цвет елки будет основным на этом празднике. Кроме того, наступает год Водяного Кролика или Кота, и основными цветами станут синий и зеленый. Поэтому тенденцией этого сезона станут все оттенки зеленого цвета, и это коснулась и цвета ногтей. Рассмотрим несколько идей зеленого маникюра (в частности френча).

Оливково-зеленый с черным полумесяцем

Очень эффектный маникюр в стиле милитари. Основной цвет оливково-зеленый, полумесяц черного цвета, что выглядит очень оригинально, необычно и привлекательно. Вы сможете дополнить им любой из выбранных вами луков, поскольку такое сочетание будет гармонично вписываться под любой наряд.

Фисташковый

Очень привлекательный цвет, который является освежающим, ярким и нарядным. Тонкие черные линии смотрятся очень стильно, разнообразие оформление каждого ногтя делает маникюр экстравагантным. Отличный выбор для креативных дам, которые любят привлекать к себе внимание.

Бутылочно-зеленый

Очень нежный и женственный вариант, который также является универсальным, поскольку гармонично впишется в любой наряд. Нюдовые ногти с волнистой зеленой линией идеально подойдет для новогодних праздников.

Квадратный

Если вы предпочитаете квадратный маникюр, этот вариант для вас. Можете выбрать любой тон основы, а также оттенок для кончика ногтя. Очень эффектно смотрится нюдовая пластина с квадратом зеленого цвета хаки (но окончательный выбор за вами).

Миндалевидные ногти с лунным комбинированием

Очень нежный маникюр, который никого не оставит равнодушным. Сочетание двух приятных в плане эстетики и трендовых цветов (розового и салатового) делает ногти необычайно красивыми.

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Перевернутый

Очень оригинальная идея, которая является трендовой в этом сезоне. Перевернутый французский маникюр смотрится стильно и необычно, он отличается красотой и оригинальностью. В данном случае используется зеленая линия сверху и молочный или нюдовый общий фон. Вы можете выбрать другой основной оттенок, который вам больше импонирует.

Классический зеленый

Классический французский маникюр, как минимум, в ближайшее время не выйдет из моды. Наоборот, его дополняют всевозможными оригинальными идеями, которые достойны восхищения. Если вы любите классику, используйте вместо белого зеленый цвет, и это позволит вам быть актуальной в плане моды.

Оливковый полуфренч

Оригинальное решение, которое однозначно всех удивит. Вы можете не только сделать полуфренч с добавлением зеленого цвета, но и украсить ногти оригинальными декоративными элементами. Это могут быть блестящие золотистые шарики (как в варианте на фото), стразы, бусины, просто небольшие минималистические рисунки.

Оригинальный

Маникюр выполнен из двух волнистых частей, которые гармонично сочетаются друг с другом в плане цвета. Речь идет о темно-оливковом оттенке с розовым или нюдовым (молочным, серебристым и пр.). Остановитесь на том варианте, который вам больше подходит и нравится, также можете экспериментировать с формами, поскольку они выбираются произвольно, и нет четких их определений.