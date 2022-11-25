Мнение: Монастырь под дружеским огнем

«Минкульт отказал в прокате сериалу «Монастырь» из-за недовольства со стороны РПЦ. Там посчитали, что сценарий сериала «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии»



Кающаяся Ивлеева (кадр из сериала)

Министерство культуры отказало сериалу в выдаче некоего «прокатного удостоверения», другими словами – совершило открытый акт цензуры (которая у нас запрещена Конституцией). Очередное проявление глубочайшего беззакония, накрывшего страну безраздельно – и началось оно, когда об Конституцию начали в открытую вытирать ноги (я имею в виду даже не феерическое «голосование за Поправку на пеньках», а нарушение принципа «не более двух сроков» еще в 2012 году, а то и еще более ранний акт произвола – отмену выборов губернаторов в 2004 году). Нет действующей Конституции – ничего нет, имеем не страну, а недоразумение.

И при этом сама ситуация с этим «Монастырем» создает двойственное впечатление, в духе «бодалась жаба с гадюкой». Понятно ведь, что если б кто-то действительно решил снять разоблачающий сериал о внутренней «кухне» РПЦ, о тех же монастырях – там было бы столько реальной жути, что камни бы содрогнулись. Особенно он был бы пикантен в свете нового «закона» о «борьбе с гомосексуализмом» (тоже, кстати, абсолютно антиконституционного по сути – но тут устанешь загибать пальцы). В абсолютно закрытой организации, какой является наша РПЦ, охватывающей кучу народу и осваивающей грандиозные бюджетные деньги, не могут не завестись черти. Время от времени прорываются на поверхность редкие всполохи, намекающие на то, что там творится внутри (типа «аэромонаха Илии» или прорвавшейся в 2020 году на радио «новости» насчет «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию продать личный Mercedes S-класса»).

Кстати, про скромного монашка Илию:

«Юный иеромонах Илия на своем белоснежном “Мерседесе-Гелендвагене” задавил насмерть двух человек. (Видать, задавил по пьяни, поскольку с места происшествия сбежал и сдался властям только на следующий день.) А еще, помимо “Гелендвагена”, в автопарке юного Илии есть BMW 750i и купе Mersedes SL500. “Общая стоимость автопарка священнослужителя составляет около 15 млн рублей (ТЕХ ЕЩЕ, докрымских рублей – то есть примерно полмиллиона долларов-С.),- сообщают газеты. – В его собственности находятся также несколько объектов недвижимости в Москве».

Далее, «…на всех автомобилях священнослужителя стоят регистрационные номера особых серий, в том числе и А-МР, которые обычно выдают руководству правоохранительных органов и спецслужб. — На G500 стоят номера а918мо77, у SL500 — о277мр77, у BMW — а558мр, — рассказал «Известиям» адвокат. — Автомобили с такими номерами сотрудники ГИБДД не останавливают. Их нельзя просто так получить, только если есть связи на самом высоком уровне.

…у 25-летнего священнослужителя нашлась и карта элитного фитнес-клуба в гостинице «Украина», где годовой абонемент обходится в 1 млн рублей».

Да, кстати, и про Феофанию интересно. Не такой уж давний скандал – всего два года назад был. Суть его – в прессу утекло сообщение, что ушлая настоятельница московского женского монастыря «с подаяний прихожан» накопила себе на «мерс» за 9,5 млн. рублей.

В итоге в дело был вынужден вмешаться сам Кирилл – мерс продали, скандал замяли.

Вот тут уже совсем «горячо» – речь-то как раз была о женском монастыре! Но нет – Минкульт не нашел ничего умнее, кроме как обратиться за «рецензией» на новый сериал в саму же РПЦ.

И что самое печальное: сериал-то, судя по всему, такое же претенциозное и гнилое по своему посылу изделие отечественного гламура, как и, например, жуткий садомазо-хит доковидного проката «Холоп». Снимают-то люди без чести и совести, цинизм которых превосходит всякое вероятие. Это можно было определить хотя бы по «звезде Ютуба» Насте Ивлеевой в главной роли (девушка хорошая, но абсолютно безвкусная – поручик Ржевский в юбке). Ну и с сюжетом всё ясно – елейный сироп самого кондово-православного свойства: столичная дама легкого поведения попадает в женский монастырь и там типа «приходит к вере», а процесс прихода (чтобы зритель не заснул) густо присыпан «клубничкой» (женский монастырь же!).

Словом, в данном случае отечественные ханжи, мракобесы и лицемеры сами себя покусали, открыли friendly fire, «огонь по своим». Дешевая как бы православная комедия с «просветляющим финалом», направленная как раз на то, чтобы лишний раз ОБЕЛИТЬ церковь и хоть как-то приблизить ее к народным массам – фальшь в каждом кадре, но «пиплу» бы точно понравилось.

Но – не срослось. Почему? Отгадка банальна – вмешалась «политика». На «чувства верующих» всем, понятно, наплевать (православные – не шахиды, тротилом, слава богу, не обвязываются, поэтому все их чувства никого не волнуют), но, вот незадача, главный режиссер «православного сериала» после «начала СВО» сдернул в США и обратно ни ногой (мобилизации, что ли, боится?). И в ответ – вот такая мелкая месть.

Какая должна быть реакция нормального человека на весь этот беспредел? Сериал, безусловно, дерьмо, Настя Ивлеева – не актриса, но – запрещать ничего нельзя, выдача «прокатных удостоверений» – бред, отрыжка совка.

Впрочем, пусть скоты запрещают всё, надевают маски, крестики и клобуки, переименовывают Волгоград в Сталинград, вводят всеобщую мобилизацию и одновременно – общий локдаун. Чем хуже – тем лучше. Господь, жги.