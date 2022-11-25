 

Мнение: И жалкий лепет оправданья…

25.11.2022, 12:10, Разное
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Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Президентом РФ перед уходом с поста канцлера Германии.

«Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет“», — сказала Меркель.

Меркель вполне начинает осознавать, что именно на нее в скором будущем навесят очень многих «собак». Собственно, уже начинаются прямые намеки, что к сложившейся ситуации привели ошибки и просчеты. Вопрос: «чьи ошибки» имеет только один ответ, так как полтора десятка лет при власти без перерыва – здесь даже гадать не нужно.

То, что якобы Меркель под самый конец что-то решила делать, недоказуемо. Хотела и не сделала – это всё равно, что не хотела. Те «некоторые», на которым Меркель ссылается, рассуждали вполне резонно: если Меркель довела ситуацию до кризиса, то нет ни малейшего смысла давать ей возможность создавать проект выхода из этого кризиса. Это так не работает. Чтобы решить проблему, нужно изменить условия, в которых она возникла, в противном случае эта проблема будет циклично повторяться и в будущем.

Поэтому Шольц, который, скажем мягко, ни разу не харизматик, а скорее, классический аппаратчик – это всё равно лучше Меркель с точки зрения выхода из кризиса, созданного при Меркель.

Понятно психологическое желание самой Меркель если не оправдаться, то хотя бы объяснить. Скорее всего, будет книга воспоминаний, где она попытается это сделать. Но факт остается фактом – она несет прямую ответственность за значительную долю того кризиса, который сегодня происходит в Европе. Во всяком случае, за ту часть, которая обусловлена не объективными причинами, а сугубо рукотворными. А их очень и очень много.

Источник: Эль Мюрид


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