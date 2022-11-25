 

Собянин принял решение о бесплатном обеспечении пациентов глазными протезами

25.11.2022, 12:00, Разное
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В протезах нуждаются пациенты, перенесшие операцию по удалению глазного яблока. Ежегодно московские хирурги проводят 150-220 таких вмешательств.

Глазные протезы заменяют зрительный орган. Импланты помогают сохранить органо-рефлекторные связи, поддерживают мимические мышцы лица в тонусе, защищают веко от провисания, предотвращают попадание инфекций в полость глазницы.

Около 50% пациентов с удаленным глазным яблоком не являются инвалидами, поэтому ранее не могли получать бесплатные протезы. Теперь им также будут предоставлять импланты, сообщается на портале mos.ru.

Для этого пациенту необходимо получить направление из поликлиники и пройти врачебную комиссию. Взрослые могут это сделать в офтальмологическом центре городской клинической больницы имени С.П. Боткина, несовершеннолетние – Морозовской детской городской клинической больнице.

Решение градоначальника поддержал главный внештатный детский офтальмолог, заведующий кабинетом специализированной медицинской помощи консультативного центра Морозовской больницы Александр Тумасян. Он отметил, что стоимость глазного протеза достаточно высокая – позволить его может не каждая семья.

“Решение правительства Москвы о бесплатном обеспечении пациентов, нуждающихся в таком протезировании по медпоказаниям, приведет к улучшению качества их жизни и состоянию их здоровья”, – подчеркнул медик.

Ранее Собянин принял решение о выделении 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами. Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований и других операций.


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