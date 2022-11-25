 

“Не могу пока открывать”: Почерневшая Довлатова с распоротым лицом прячется от людей

25.11.2022, 12:00, Разное
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Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко прибегают к пластике – кто-то этот факт скрывает, а кто-то рассказывает с гордостью! Знаменитая ведущая из тех, для кого процедуры красоты – дело не секретное. Накануне Алла Довлатова рассказала, как вновь легла под нож.

Знаменитая блондинка появилась на одном из светских мероприятий, правда, выглядела весьма скромно: надела объемную футболку темного цвета, из-за которой буквально почернела. Как оказалось, столь непривычный образ она выбрала не случайно. Сейчас звезда восстанавливается после операции, а потому должна пока прикрывать свое тело и прятать его от людей.

Что именно делали Алле Довлатовой, неизвестно – на данный момент эту информацию она держит в секрете. “Не могу пока открывать тайну, потому что расскажу у себя в соцсетях, что именно это была за операция”, – отметила звезда, при этом призналась, что ей, так сказать, распороли и лицо. Журналистка обрадовалась, что сейчас на нем уже нет синяков, а она даже заметила эффект от хирургического вмешательства.

Для блондинки это событие было особенно важным. Что уж говорить, день операции она выбирала вместе с астрологом!

“Я так рада, что я ее сделала!”, – поделилась своими эмоциями с Пятым каналом Алла Довлатова.


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