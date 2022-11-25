 

Началась работа над вторым сезоном сериала “Оффлайн” с Никитой Ефремовым

25.11.2022, 11:55, Разное
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Авторская группа сериала “Оффлайн” начала работу над вторым сезоном проекта. На этот раз изобретателю невидимого приложения и главному герою “Оффлайн” Расту предстоит сразиться не только с Анонимусом, похитившим его дочь, но и со всеми, кто хочет заполучить его уникальную технологию.

Ставки в смертельной игре создателей и пользователей приложения BeHappy повышаются кратно, когда в руках Анонимуса, под чьим ником скрывался майор Никонов, оказывается дочь Раста Катя. Раст, чья личность раскрыта, не может бежать, не вернув дочь, и вынужден пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы выбраться из смертельной ловушки, в которую его загнал Анонимус. А учитывая, что верный друг Левис оказался в руках полиции, рассчитывать Раст может только на себя…

Я безумно рад, что мы начинаем подготовку к съемкам продолжения “Оффлайна”, – рассказал Кирилл Плетнев, режиссер. – Это, в определенном смысле, вызов самому себе: сможем ли мы сделать вторую часть не менее хорошей, чем была первая? Довольно часто продолжения проигрывают первым сезонам. Конечно же, у нас будет совсем другая история: главный герой играет в открытую, потому что все уже знают кто он, и хочет защитить себя и свою семью. Во второй части будет гораздо больше экшна, чем в первой. И мне уже не терпится приступить к ее съемкам!”.

Премьера первого сезона “Оффлайна” с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях состоялась в Okko 27 апреля. С момента премьеры сериал шесть месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года занял третье место среди всех сериалов по количеству уникальных зрителей.

“Оффлайн” — история гениального хакера, который противостоит загадочному Анонимусу и расследует дело о загадочном приложении. Во втором сезоне главному герою предстоит столенуться с новыми проблемами — Анонимус похищает его дочь, а ставки в приложении повышаются кратно. 

Новый сезон выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году. А первый доступен на Кинопоиске.


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