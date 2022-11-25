 

Кейт Босуорт и Джастин Лонг поделились редкими совместными снимками

25.11.2022, 11:55, Разное
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Голливудские актеры Кейт Босуорт и Джастин Лонг редко публикуют совместные снимки, но по случаю минувшего Дня благодарения решили сделать исключение. В своем личном блоге Кейт поделилась каруселью из фотографий, на которых они с бойфрендом наслаждаются отдыхом на природе.

Счастливого Дня благодарения! Я так благодарна за твое тепло и безопасность и за это яркое прекрасное вечное сияние… Ты делаешь жизнь такой веселой, – написала она.

Отметим, что пара держит свой роман в секрете. Они не дают совместных интервью и умело скрываются от вездесущих папарацци.

Для меня в этом есть что-то такое, что мне нужно защищать и охранять, потому что это кажется священным, – сказал Джастин об их отношениях еще в мае.

Напомним, что 39-летняя Кейт Босуорт, известная по фильмам “Двадцать одно”, “Все еще Элис” и “Молодые американцы”, и звезда сериала “Новенькая”, 44-летний Джастин Лонг, познакомились в начале 2021-го и почти сразу начали встречаться. Недавно их заметили в совместной романтической поездке на Гавайи.

Нового бойфренда Кейт встретила после развода с экс-супругом, режиссером Майклом Полишем. Они были вместе 10 лет, 8 из которых – в браке. До Полиша актриса встречалась с Александром Скарсгардом, а с 2002 по 2006 – с Орландо Блумом. С сентября 2006 года Кейт недолго была в отношениях с британским манекенщиком и музыкантом Джеймсом Руссо. Кстати, с Орландо актрисе удалось сохранить теплые дружеские отношения. 


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