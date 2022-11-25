Мнение: Муратов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Уже несколько дней звонят друзья, приятели и просто знакомые, которые интересуются, где сейчас Муратов?
Всем отвечаю, что лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – в Москве и уезжать из России не собирается.
Но вопрос не удивил. Все звонившие послушали Дмитрия Муратова в интервью Юрию Дудю, признанного Минюстом России иноагентом.
За четыре дня интервью посмотрели уже более 5 млн. человек.
После таких интервью твоего друга и шефа, надо или увольняться, или солидаризироваться.
Увольняться из «Новой газеты» не собираюсь. 11,5 лет, что я работаю в «Новой» – это лучшие годы моей жизни….
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет