 

Мнение: Муратов

25.11.2022, 11:52, Разное
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Уже несколько дней звонят друзья, приятели и просто знакомые, которые интересуются, где сейчас Муратов?

Всем отвечаю, что лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – в Москве и  уезжать из России не собирается.

Но вопрос не удивил. Все звонившие послушали  Дмитрия Муратова в интервью Юрию Дудю, признанного Минюстом России иноагентом.

За четыре дня интервью посмотрели уже более 5 млн. человек.

После таких интервью твоего друга и шефа, надо или увольняться, или солидаризироваться.

Увольняться из «Новой газеты» не собираюсь. 11,5  лет, что я работаю  в «Новой» – это лучшие годы моей жизни….

Источник: Ирек Муртазин


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