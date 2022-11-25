Всё изменилось – Личное мнение

Надеюсь, уже всем до конца стало понятно, что наша жизнь изменилась? И это не просто временные изменения, а всё изменилось навсегда.



Фото: Соцсети

По-моему, это уже до всех дошло. Об этом было сказано на самом верху, об этом же говорит то, что и мы сами можем видеть.

На любое изменение психика человека реагирует тремя известными способами: действуй, убегай или замри.

Мне почему-то кажется, что пришло время действовать — найти своё место в изменившемся мире.

Кто-то потерял работу. Кто-то, уже по своей воле, хочет её сменить. И это не плохо, потому что любое изменение в жизни — это шанс. Возможность того, что крутые перемены пойдут вам на пользу.

Главное, как вы воспользуетесь моментом, в котором кто-то убежал или испуганно замер.

Я совершенно уверена, что сейчас на рынке труда будут особенно востребованы люди, знающие иностранные языки.

Очевидно, многие компании сейчас меняют иностранных партнёров, пересматривают логистические связи, переводят часть бизнеса за границу.

А кто будет коммуницировать с партнёрами? Человек, который не знает английский?

Не думаю, что требование к знанию английского будут громко озвучивать при найме на работу. Но уверена, что владение языком даст жирнючий плюс к резюме. И наймут именно того, кто язык знает — это нужно многим.

А даже неважно, какая у вас специальность — юрист или бухгалтер. Знание языка, как довесок к основной профессии, будет востребован.

К чему это я? Учите язык. Не надо бежать от ситуации. И замирать, ожидая у моря погоды, тоже не стоит. Действуйте, а я помогу советом — посоветую учить язык в ALIBRA SCHOOL.

В сети школ Alibra учиться можно онлайн или очно — кому как удобнее. Очно — в Москве и Казани, а онлайн — из любой точки мира.

О качестве образования говорят прошедшие курс, да и я сама смотрела методику. Нет никакой зубрёжки, живое обучение языку.

Учить язык удобно и быстро. И стоит недорого, чего нельзя, например, сказать о занятиях с репетитором по-старинке.

Alibra School дарит сертификат в размере 10 тысяч рублей на курс английского. Учитывая стоимость урока — это хорошая сумма!

От всей души советую вам заняться английским. Подтяните его до нормального уровня — потом спасибо скажете.

Что у вас с работой? Какую модель поведения — действовать, убегать или замереть — вы выбрали?

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