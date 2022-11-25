Гора хочет рожать мышей

Антимонопольщики выставили металлургам рекордные штрафы за всю историю ФАС, но о прорыве молчат. Почему?

Поразительно деловито, негромко, скромно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила рекордные за всю свою историю штрафы. Но никаких победных реляций не слышно и не видно, вы не найдете даже завалящего информсообщения. Что бы это значило?

Близится к финалу почти двухлетняя история боданий государства с большой тройкой черной металлургии — ММК (Магнитогорским металлургическим комбинатом Виктора Рашникова), «Северсталью» (Алексея Мордашова) и НЛМК (Новолипецким металлургическим комбинатом Владимира Лисина). Весной 2021 года Андрей Белоусов сказал РБК, что металлургические компании нахлобучили (по выражению первого вице-премьера) государство на 100 млрд рублей, в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке, так вот — деньги должны вернуться в бюджет. В феврале с.г. ФАС резюмировала,

что действительно с января 2021 года три компании, доминирующие на рынке с долей более 70%, установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. И теперь нахлобучивают металлургов.

Из картотеки арбитражных дел следует, что ФАС еще 29 сентября назначила «Северстали» административный штраф в 8 725 448 647 рублей 50 копеек. 20 октября арбитраж Москвы принял заявление «Северстали» о признании данного постановления ФАС незаконным. 25 октября тот же арбитраж принял аналогичное, судя по всему, заявление ММК на постановление ФАС от 29 сентября, но в этом определении суда сумма штрафа не указана. Что-то подсказывает, что и на третьего участника всех этих процессов, НЛМК, 29 сентября ФАС тоже наложила штраф, но в картотеке никаких возмущений Новолипецкого комбината не зафиксировано. В базе ФАС, где должно бы находиться само сенсационное решение, найти его не удалось.

Не будем гадать, чем обусловлена эта таинственность. Обратимся все к той же картотеке арбитражных дел. Из нее явствует, что еще 20 сентября, то есть за девять дней до назначения штрафов, в рамках формально другого дела, но, по сути, все той же тяжбы заявитель («Северсталь») предложил ответчику (ФАС) мирное урегулирование спора, и ответчик согласился. Третьи лица («Роснефть», «Газпром» и судостроительный комплекс «Звезда» из Приморья) не возражали. Ходатайство за мир суд удовлетворил.

Ну а далее и начались переговоры о мире: ФАС назвал сумму штрафа в 8,7 млрд, а «Северсталь» оспорила эту сумму в том же суде,

и 27 октября суд объединил два этих дела в одно производство для их совместного рассмотрения, ближайшее заседание — 1 декабря. То есть сумма названа, мировое соглашение также предложено, и предложение это принято.

Возможно, это модельная процедура, алгоритм и для двух других участников со стороны черной металлургии. Необъяснима только стеснительность ФАС, уподобление ее тургеневской барышне. В закулисных переговорах, к тому же о мире, нет ничего плохого, тем более если они не нарушают закон. И ведь ФАС будет искать мира с металлургами без какой-либо выгоды для себя, только для государства? Или антимонопольщики смущаются тем, что «нахлобучивалка» съехала и поправить ее не получается: выставленные штрафы все равно в разы меньше той суммы, на которую, по мнению Белоусова, государство нагрели?

«Новая» обратилась за комментарием к Андрею Тенишеву, завкафедрой конкурентного права РАНХиГС. До мая 2021 года он возглавлял управление по борьбе с картелями ФАС России.

— Один только штраф «Северстали» — более 8 млрд. Это на сегодняшний день крупнейший антимонопольный штраф за всю историю существования российской антимонопольной службы. До этого самые большие штрафы были наложены на нефтяные компании в 2009 году, там более 5 млрд в совокупности потом, в 2015-м, 1,5 млрд — это океанские контейнерные перевозчики во главе с Maersk, 1,3 млрд летом прошлого года — Booking.com и тогда же назначили более 1 млрд нефтетрейдерам. А здесь 8 млрд только одной «Северстали». Суммы штрафов Новолипецкому меткомбинату и Магнитогорскому неизвестны, но можно предполагать, что там сопоставимые цифры.

— У Магнитки может быть даже больше?

— Трудно говорить, у кого может быть больше, у кого меньше, потому что этот штраф исчисляется исходя не из общей выручки компании, а из выручки на рынке, где совершено правонарушение. Им вменялись монопольно высокие цены не на всю металлургическую продукцию, а только на горячекатаный плоский прокат (один из основных компонентов, в частности, в строительстве, и Магнитка как раз поставляла его на внутренний рынок больше других. — А. Т.). Какая выручка была именно от продажи этого металла, мы не знаем, она внутри баланса, и нигде в открытых источниках ее нет. Тут можно только догадываться. Но это примерно сопоставимые по экономике, по промышленной мощи компании. То есть в любом случае суммы будут приличные.

Но даже один только штраф «Северстали» — это уже такой антимонопольный рекорд, которым вроде бы служба должна гордиться и говорить: видите, как мы работаем. Но — тишина.

Хотя, если помните, была масса заявлений о том, что мы их примерно накажем.

— Конечно. Еще прошлой зимой глава ФАС Максим Шаскольский обещал удивить общественность суммами штрафов («Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google», а по Google Таганский суд тогда назначил оборотный штраф в 7,2 млрд). И вот мы ждем, а он чего-то не удивляет.

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