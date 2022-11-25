 

Сербия и Косово нашли компромисс в споре об автомобильных номерах

25.11.2022, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Белград и Приштина достигли компромисса по вопросу автомобильных номерных знаков, заявил в Twitter верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Как пишет швейцарский телеканал SRF, Сербия решила воздержаться от выдачи номерных знаков, связанных с косовскими городами, а Косово, в свою очередь, не будет настаивать на перерегистрации автомобилей со старыми сербскими номерами.


АР

Сербия не признаёт Косово в качестве независимого государства и продолжает выдавать номерные знаки для косовских городов. В ответ Косово объявило старые сербские номера недействительными с 1 ноября. Однако теперь стороны нашли компромисс, отмечает швейцарский телеканал SRF.

До сих пор приходилось опасаться обострения напряжённости в этом конфликте. Например, с начала месяца многие сербские офицеры косовской полиции подали в отставку в знак протеста против нового постановления.

Теперь Сербия решила, что в будущем воздержится от выдачи номерных знаков, связанных с косовскими городами. В свою очередь, Косово не будет принимать никаких дальнейших мер по стимулированию перерегистрации автомобилей со старыми сербскими номерными знаками.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил в Twitter о достижении компромисса между двумя сторонами конфликта. Под наблюдением ЕС Косово и Сербия договорились о мерах по предотвращению дальнейшего роста напряжённости, благодаря усилиям переговорщиков, пишет швейцарский телеканал.

Однако переговоры между сторонами ещё не завершены. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшие дни.

Как отмечает SRF, правительство Косова планирует ввести штрафы за незаконные сербские номерные знаки. На севере Косова находятся многочисленные районы расселения сербов. Жители этих районов в основном используют сербские номерные знаки, которые теперь уже недействительны, поясняет телеканал. Впрочем, есть надежда, что урегулирование конфликта приведёт к ослаблению напряжённости в отношениях между Приштиной и Белградом, заключает SRF.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.22 / Мнение: Урожаи в брежневском СССР, сокращение пшеничного экспорта и умеет ли Россия молоть муку

12.08.22 / Мнение: Ukrainian Freedom Fund и американские поставки вооружений на Украину

07.12.21 / Мнение: Эфиопия наносит ответный удар

04.05.21 / От русской народной сказки до современного арта: лукбуки новых коллекций

08.12.21 / В Тамбове осудили школьного учителя за организацию финансовой пирамиды на уроках экономики

16.09.22 / Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках

29.08.21 / Пример для подражания: работающие мамы воспитывают более успешных и независимых дочерей

16.08.21 / Лиза Арзамасова опубликовала первое фото после родов: “Мы еще в клинике”

15.05.21 / Фасолевая зерновка способна слопать весь урожай бобовых: как бороться с вредителем на огороде

10.10.22 / От банданы до локонов. Актуальные прически прямо из семидесятых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика